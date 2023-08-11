День сына и дочери - теплый семейный праздник и повод собраться всем вместе, обнять детей или же позвонить своим чадам.

11 августа отмечается трогательный семейный праздник - День сына и дочери. У нас его отмечают недавно, но он уже стал довольно популярным. Красивые картинки, стихи и поздравления помогут сказать, как вы любите своих малышей, даже если один уже с бородой, а у другой - двое своих детей.

День сына и дочери - краткая история праздника

Ежегодно 11 августа в США и Германии отмечают семейный праздник - День сына и дочери. У нас этот праздник появился недавно, но становится все более популярным.

Впервые День сына и дочери отметили в 1988 году. Его основали как повод отвлечься от будничных хлопот и уделить внимание своим детям. Ведь моменты, когда вся семья собирается вместе, очень важны в нынешнее нелегкое время. Поздравьте в этот день своих детей с праздником, обнимите, а если нет возможности - отправьте трогательный стих или открытку.

Видео дня

День сына и дочери - поздравления

В моей жизни два цветочка -

У меня есть сын и дочка!

Буду их в любви растить!

Как приятно мамой быть!

***

Поздравляю вас с Днем сына и дочери. Пусть все ваши дела венчаются успехом, пусть будет на пути удача и везение, пусть будет чудесным настроение и весёлой душа, пусть окружает уважение, светлое счастье и добрые друзья.

***

Есть один закон на свете,

Всем бы выучить его,

Он гласит:

Для мамы дети

Драгоценнее всего!

***

Поздравляем всех сыновей, дочек и всех родителей, которым судьба подарила детей, с праздником. Нет в мире ничего лучше и чище любви родителей к детям и любви детей к родителям. Пусть же наши дочки и сыни всегда радуют нас и приносят нам только положительные эмоции.

***

Кто дороже всех на свете?

Ну, конечно, наши дети.

Зайки, солнышки, цветочки!

Наши дочки и сыночки!

***

Поздравляю вас с Днем сына и дочери, мои родные. Вы просто подарок судьбы, и мы счастливы, что вы выбрали нас своими родителями! Люблю сильно!

***

Поздравляю с Днем сына и дочери! Желаю всегда быть яркими звездами и теплыми солнышками, милой девушкой и мужественным парнем. Желаю приятных жизненных сюрпризов, удачи, радости, светлой надежды, крепкой веры в себя и бесконечной любви.

***

Дорогие дети, вы моя защита, опора и наивысшее счастье! Я люблю вас и всей душой желаю быть здоровыми, успешными и счастливыми! Пускай удача улыбается вам! Помните, я вами горжусь, мои любимые и родные!

День сына и дочери - открытки

***

***

***

***

Ранее мы рассказывали, когда будут праздники и выходные в августе 2023 и как отдыхаем на день Независимости.

Вас также могут заинтересовать новости: