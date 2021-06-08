В День Святого Духа нужно всячески воздерживаться от греха.

В понедельник после Троицы ежегодно отмечается церковный праздник, посвященный Святому Духу. Этот праздник был установлен с целью почтения величия Святого Духа и противодействия еретикам, которые отрицают триединство Бога. В христианстве Святой Дух - Третье Лицо Святой Троицы, истинный Бог, единосущный и равный Отцу и Сыну.

Когда отмечается Духов день

Дата Дня Святого ежегодно меняется и зависит от даты Троицы. Троица отмечается на пятидесятый после Пасхи - 20 июня в 2021 году. Соответственно, понедельник 21 июня будет посвящено почтению Святого Духа. В этот день украинцы будут отдыхать, поскольку Троица объявлена официальным выходным днем, который переносится с воскресенья на понедельник.

Как празднуют День Святого Духа

Читайте такжеЦерковные праздники в июне 2021: православный календарь на месяцВ этот день принято ходить в церковь на великую вечерню. На литургии произносят молитву Святому Духу. В 2021 году из-за эпидемии коронавируса посещение храмов может быть небезопасным, поэтому прочесть молитву можно дома перед иконой. Молиться лучше начать в вечер Троицы. Верующие просят здоровья родным и упокоения душам усопших. В этот день нужно раскаяться в своих грехах, помогать нуждающимся. Праздник следует провести с семьей и отложить все второстепенные дела.

Что нельзя делать в праздник

Запрещено в этот день сквернословить, ругаться, ссориться.

Не стоит посещать кладбище сегодня, ведь в этот праздник нет места унынию.

Нельзя грешить в этот день, и даже грешные помыслы не допускаются.

Рекомендуется воздерживаться от употребления алкоголя.

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Автор: Екатерина Пулатова