31 июля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

31 июля – 212-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 153 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 18 июля Юлианского календаря.

Какой праздник 31 июля 2020

В этот день мир отмечает День рождения Гарри Поттера, День вспоминания любимых книжек, Международный день системного администратора (День сисадмина), Международный день африканской женщины, Всемирный день рейнджера, Праздник жертвоприношения (Курбан Байрам).

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Памятные даты 31 июля, годовщины и события

В 1703 году английский писатель и публицист, автор романа «Робинзон Крузо» Даниэль Дефо был прикован к позорному столбу за преступление - «крамольную клевету» - после публикации брошюры политико-сатирических памфлетов. Позор обернулся триумфом – Дефо был забросан цветами.

В 1751 году пожар в Стокгольме уничтожил более тысячи зданий.

В 1837 году был заложен «Красный корпус» Киевского университета.

В 1928 году впервые на заставке киностудии «Metro-Goldwyn-Mayer» появился рычащий лев. Царь зверей дебютировал в первом звуковом фильме студии «Белые тени южных морей». Любопытно, что львиный рык был самым длинным звуком в фильме, так как в нем произнесли лишь одно слово - «привет».

31 июля 1946 года Дания, Норвегия и Швеция основали авиакомпанию «SAS».

Читайте такжеКалендарь свадеб на август 2020: как выбрать идеальную датуВ 1961 году в Израиль прибыл миллионный иммигрант.

В 1965 году в Великобритании был введен запрет на рекламу сигарет на телевидении.

31 июля 1994 года в итальянском Сестриере легендарный украинский спортсмен Сергей Бубка впервые в истории прыгнул в высоту с шестом на 6 м 14 см. Это был 35-й по счету мировой рекорд 30-летнего легкоатлета. В 1983 году в 19 лет на чемпионате мира в Хельсинки он выиграл свою первую золотую медаль. А за фантастический рекорд – 6 м 14 см - Сергей Бубка получил в качестве приза красный автомобиль «Феррари» стоимостью 120 тысяч долларов.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 31 июля чтит память мученика Емилиана. Другие названия праздника: «Емельян», «Емельянов день», «Воробьиные ночи». В народе в этот день обычно приступали к заготовке впрок всевозможных варений и солений. Обязательно топили бани, парили веники из травы и цветов, смывали страдную усталость.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя в этот день входить в баню с нательным крестом. Банник - дух бани - может разгневаться и задушить.

Приметы на 31 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- жарко - первый зимний месяц будет холодным;

- пожелтели верхушки берез - осень будет ранней;

- шишки на елке только наверху - морозы нескоро придут;

- дождь - осень будет сырая.

31 июля именины

Именины у Мирона, Афанасия, Степана, Кузьмы и Ивана.

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