30 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

30 апреля – 120-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 245 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 17 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 30 апреля 2020

В этот день мир отмечает Международный день джаза.

В Южной Корее, Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре празднуют День рождения Будды, в США - День честности, День стильной прически, День изюма, День овсяного печенья, День кролика «Багз Банни», в Украине - День пограничника, в Мексике - День ребенка, в Парагвае - День учителя, в Нидерландах - День апельсина в Амстердаме, в Швеции - День короля, во Вьетнаме - День победы, в Таиланде - День защиты прав потребителей.

Памятные даты 30 апреля, годовщины и события

В 1658 году в здании королевской конюшни открыта первая в Монреале школа.

В 1722 году в газете «New England Courant» впервые была упомянута игра бильярд.

Читайте такжеМайские праздники: на этой неделе украинцев ждут длинные выходныеВ 1789 году состоялась инаугурация Джорджа Вашингтона, первого президента США.

В 1803 году США купили Французскую Луизиану за 4 цента за акр.

В 1854 году открылась первая железная дорога в Бразилии.

В 1939 году состоялось открытие всемирной промышленной выставки в Нью-Йорке. С показа открытия этой выставки началось регулярное телевизионное вещание в США.

В 1954 году в Киеве был открыт памятник Щорсу – комдиву Красной армии. До революции на этом месте стоял памятник графу А. Бобринскому, организатору строительства в Киеве железной дороги. Памятник хоть и попадает под закон о декоммунизации, но защищен от демонтажа как объект культурного наследия. Он включен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории национального значения как памятник монументального искусства постановлением Кабинета министров. По одной из версий, скульптору позировал Леонид Кравчук, ставший позднее первым президентом Украины.

В 1992 году в Женеве было объявлено, что технология Всемирной паутины (World Wide Web), разработанная сотрудником Европейской лаборатории физики элементарных частиц (CERN), англичанином Тимом Бернерсом-Ли, будет для всех бесплатной.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 30 апреля чтит память преподобного Зосимы Соловецкого, в народе этот день называют Зосима-пчельник. В этот день наблюдали за поведением пчел, в частности, за тем, на какие растения они полетят первыми. Какому из них насекомые отдавали предпочтение, тот и даст наибольший урожай. Обращали внимание и на количество пчел, переживших зиму. Если потери были небольшими, то это предвещало хороший урожай гречихи. Пчела у славян считалась чуть ли не священным насекомым, в частности, потому, что, согласно легенде, именно пчелы первыми сообщили миру о воскресении Христа. На Зосиму-пчельника нужно обязательно попробовать мед.

Что сегодня нельзя делать

В последний день апреля вечером нельзя печь хлеб.

Приметы на 30 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- пчелы летают лениво и недружно - меда будет мало;

- муравьи в доме - к счастью;

- много сережек на ольхе - к урожаю овса, много шишек - ячмень уродится;

- грачи играют - на хорошую погоду;

- рано утром пошел дождь - днем будет ясно.

30 апреля именины

Именины у Александра, Ивана, Михаила и Федора.