8 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

8 мая – 128-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 237 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 25 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 8 мая 2020

В этот день мир отмечает День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны, День рождения напитка «Кока-Кола», Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца и День Белого Лотоса.

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Памятные даты 8 мая, годовщины и события

В 1541 году испанский конкистадор и путешественник Эрнандо де Сото открыл реку Миссисипи.

В 1794 году по обвинению в коррупции был казнен французский ученый, «отец» современной химии Антуан Лавуазье.

В 1886 году впервые была произведена Coca-cola - напиток, созданный доктором Джоном Пембертоном.

В 1898 году завершилось одиночное кругосветное плавание Джошуа Локама на шлюпке «Спрэй».

Читайте такжеКогда День матери 2020: как поздравлять и какого числа отмечатьВ 1902 году произошло извержение вулкана Мон-Пеле (Мартиника), приведшее к гибели около 20 000 человек.

В 1945 году в пригороде Берлина Карлсхорсте был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии во Второй мировой войне.

В 1950 году обложку нового номера французского журнала для женщин «Elle» украсила фотография 15-летней Бриджит Бардо. Она являлась одним из секс-символов 1950—1960-х годов. Сейчас этой французской киноактрисе, певице, фотомодели и писательнице 85 лет. С начала 1970-х — она является активисткой движения за права животных, основательницей и главой фонда защиты животных «Фонд Брижит Бардо».

В 1962 году в столице Великобритании прекратили ходить последние троллейбусы.

В 2003 году произошел трагический случай с военно-транспортным самолетом «Ил-76» в Конго, перевозившим конголезских военных. Из-за открывшегося грузового люка на высоте 2200 метров более 120 человек оказались за бортом судна.

В 2004 году немецкой полицией был арестован 18-летний создатель компьютерного вируса Sasser.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 8 мая чтит память Святого Марка. Этот праздник называют по-разному: Марк-ключник, Марков день, Бабий праздник, Птичье голодание. Святого Марка считали повелителем весенних дождей. По поверью, если в мае дождь будет идти хотя бы три дня – следует ожидать хорошего урожая. Хозяйки 8 мая настоем из крапивы мыли полы и лавки. Издревле это растение применялось как средство против зла, несчастий и врагов. Верили, что его острые колючки способны справиться практически с любой отрицательной энергетикой. Чтобы в доме не было нежданных гостей, над входной дверью вешали букет из крапивы. Такой букетик еще избавлял любого человека, переступающего порог дома, от дурных мыслей и настраивал на позитив.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя думать о цене: нужно покупать совершенно все, что хочется и ни в чем себе не отказывать, тогда деньги будут течь рекой. Также нужно постараться не вмешиваться в чужие дела и жизнь, иначе ваша собственная пойдет наперекосяк. Влюбленным не стоит в этот день строить никаких планов на будущее.

Приметы на 8 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- высокая и яркая радуга – к хорошей погоде, бледная и низкая – к ненастью;

- дождь – к хорошему урожаю ржи, еще много молока будет у скотины;

- кукушка кукует – быть теплой погоде;

- ясный и солнечный день – к жаркому лету и урожаю яровых;

- во время дождя запели птицы – скоро распогодится.

8 мая именины

Именины у Марка, Сильвестра, Сергея и Василия.