Когда в этом году наступает осеннее равноденствие и зачем в этот день угощать всех яблоками.

Осеннее равноденствие - особенный день, когда день равен ночи. Каждый год он наступает в сентябре, но его дата меняется. От чего она зависит, когда день осеннего равноденствия будет в этом году, а также что нужно сделать в этот день до заката солнца - рассказываем в материале.

Что такое осеннее равноденствие

Осеннее равноденствие - это когда в обеих полушариях Земли продолжительность дня примерно равна продолжительности ночи, то есть, они длятся по 12 часов. Солнце переходит экватор из Северного полушария в Южное, таким образом с этого дня у нас начинается астрономическая осень, а на Южном полушарии - астрономическая весна. У нас наступает холодная пора, дни становятся все короче, а ночи – все длиннее, аж до дня зимнего солнцестояния.

Когда осеннее равноденствие в 2023 году

День осеннего равноденствия не имеет фиксированной даты - из-за разницы между календарным и астрономическим годом, и ежегодно может сдвигаться. Так, осеннее равноденствие может наступать 21, 22,23 или 24 сентября. 21 сентября и 24 сентября – крайне редко, чаще всего оно происходит 22 и 23 сентября.

Видео дня

В 2023 году осеннее равноденствие наступит 23 сентября в 9:49 по киевскому времени.

Что можно и нельзя делать в день осеннего равноденствия

Этот осенний день у многих народов считался мистическим. Ему уделяли внимание еще древние друиды, которые изучали ход небесных светил. Считается, что знаменитый Стоунхендж был построен, чтобы точно определять даты главных астрономических явлений. Туда и сейчас в эти дни съезжаются поклонники старинных обычаев и устраивают праздник не территории памятника.

Впрочем, чтобы правильно провести 23 сентября, день осеннего равноденствия, ехать в Стоунхендж не обязательно.

Что нужно сделать до заката солнца на день осеннего равноденствия:

отпустить весь негатив и поблагодарить Вселенную за все, что есть;

составить планы на будущий год и завершить текущие дела;

собрать близких и родственников за щедрым столом - чем больше блюд, тем больше блага в жизни будет;

угостить яблоками знакомых - чтобы сопутствовала удача.

Также в этот день избавиться от всего лишнего в своей жизни - как от вещей, так и от отношений и токсичных людей. На освободившееся место обязательно придет новое, лучшее.

Что не следует делать в день осеннего равноденствия:

ссориться, завидовать и проявлять негатив;

начинать новые дела, затевать ремонт;

переезжать - счастье может не найти дорогу из старого дома в новый;

делать крупные покупки;

отказывать в помощи.

Этот день советуют провести как можно спокойнее и использовать его энергетику - а она в этот день очень сильная - чтобы привлечь в свою жизнь позитив.

Ранее мы рассказывали, какие праздники и выходные в сентябре 2023 будут.

Вас также могут заинтересовать новости: