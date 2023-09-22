День Лады у славян отмечался несколько раз в году, в том числе и в сентябре.

Древнеславянский праздник Лады, одной из великих богинь, наши предки отмечали шесть раз в году - с начала марта и до середины сентября. Кто такая Лада, почему ее так почитали в свое время, какие традиции дошли до нашего времени и о чем можно попросить богиню в ее день - рассказываем в материале.

Кто такая богиня Лада

По славянской мифологии Род - бог-творец всего мироздания - создал богиню Ладу и ее супруга, бога-кузнеца, Сварога. Они стали главными помощниками Рода и позже дали жизнь другим славянским богам.

Сварог - это мужское начало Рода, он создает материальный мир, дает знания. Лада - женское начало Рода, она является матерью всего живого, его природой и энергией, которая питает мир. Вдвоем Лада и Сварог считаются первоначальными силами, создавшими жизнь на земле, они - родители нескольких славянских богов:

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Перуна - бога-громовержца;

Морены - богини зимы и смерти;

Лели - богини весны;

Живы - богини лета;

Леля - бога ранней любви;

Полеля - бога зрелой любви.

Согласно легенде, Сварог выковал для своей любимой кольцо - возможно, именно отсюда и берет свое начало традиция носить обручальные кольца.

Славянский праздник Лады - история

Со старославянского слово "лад" означает гармония, добро, благополучие. У славян великая богиня Лада отвечала за лад во всем - была покровительницей земледелия, плодородия и брака. Ей молились о мире в семье и благодарили за хороший урожай, при чем делали это несколько раз в году.

Всего восхваляли Ладу шесть раз - праздники были равномерно расположены по календарю, с начала марта и до середины сентября. Весной у Лады и ее дочери Лели спрашивали разрешения, чтобы закликать весну. Летом к богине обращались перед началом работ в поле и на огороде. Также есть обряды, когда богиню просили о дожде, благодарили за первые всходы и урожай. К примеру, богине Ладе был посвящен праздник Красная горка, который отмечают и сейчас весной. Заканчивали прославлять богиню после уборки урожая, в сентябре.

Когда праздник богини Лады отмечают осенью

Дата праздника уникальна для каждого года, поскольку она выпадает на день осеннего равноденствия. В 2023 году праздник Лады выпадает на 23 сентября.

Традиционно в этот день в старину устраивали гулянья: пели песни и водили хороводы. В центре такого хоровода должна была обязательно стоять женщина с караваем из зерна нового урожая. После каравай ломали на куски и раздавали присутствующим - считалось, что этот хлеб имеет целебную силу и ограждает от болезней. Кроме каравая, обрядовой пищей были мед, творог и овсяная каша.

О чем и как просить богиню Ладу

Поскольку Лада - берегиня семьи, любви, покровительница благополучия и достатка, то у нее просят:

укрепить брак;

помощи в семейных неурядицах;

благоприятной погоды и щедрого урожая;

решения в трудной жизненной ситуации.

По поверьям, Лада дружит с богиней судьбы - Микошь, и может уговорить ее изменить жизнь человека в лучшую сторону.

Обратиться к Ладе можно в такой своеобразной молитве:

Как лучик от Солнышка, капелька от родника, так и я (имя), рождённая от Духа Великой Праматери Всемирья Богини Лады. Во мне пребывает Дух Отца Сварога и свет Великой Прекрасной Богини. О Великая Мать Миров Богиня Лада! Призываю тебя как истинная дочь твоя. Войди в душу мою и тело моё, возьми меня под опеку твою. Прояви через меня суть свою святую. Мое тело - твое тело, моя душа - твоя душа. Из моих уст льются речи твои в мир сей, через мои глаза смотрят твои глаза на сотворённый деяниями и любовью наш мир. Учишь меня примером твоим как любовью, мудростью женской наполнять пространство свое. Душа моя ликует от божественной любви, которую даруешь мне, светом озаряя мир вокруг меня, даруя людям через общение со мной доброту и искренность, нежность и ласку, мудрость и принятие женской сути, проявленной через меня. Я источник любви и радости, счастья и мудрости, наслаждения и творения. Я (имя) проявленная суть всего сущего и несущего, сотворённого и ещё нерождённого - Великой Праматери Богини Лады!

Ранее мы рассказывали, какие будут праздники и выходные в сентябре 2023 - подробный календарь всех дат.

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