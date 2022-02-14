Такой праздник не имеет официального статуса. Это значит, что выходные в феврале к нему не привязаны и в понедельник отработать на час меньше не получится. Но, тем не менее, торжество с размахом отмечают за границей.
УНИАН предлагает поддержать традицию, отпраздновать день компьютерщика в Украине и поздравить своих знакомых "тыжпрограммистов".
14 февраля - День компьютерщика
История праздника весьма интересна, а дата выбрана не просто так. в 1946 году 14 февраля в США показали миру первый компьютер – "электрический цифровой интегратор и калькулятор" или сокращенно ENIAC. Изначально такая машина была просто огромной вычислительной техникой, которая помогала выполнять расчеты в период Второй мировой войны.
Но технологии быстро развились, эволюция ЭВМ шла семимильными шагами, поэтому сейчас любой компьютер или смартфон - это правнук той самой машины ENIAC.
С Днем компьютерщика - поздравления и открытки
Кто программу вмиг напишет
И компьютер нам почистит,
"Винду" переустановит,
Сайт красиво обустроит.
Без тебя мы как без рук,
Для компьютера ты друг.
Поздравляем мы тебя
С днем компьютерщика!
Поздравляю с Днём компьютерщика и хочу пожелать много всего интересного в компьютерном мире, много счастья, любви и веселья в окружающем мире жизни. Пусть каждый день позволяет добиваться совершенства, успеха и новых прорывов, пусть не будет проблем ни со здоровьем, ни с программами, ни с людьми, ни с техникой. И пусть на аватарке всегда будет счастливое лицо, и пусть для морального и физического здоровья всегда стоит мощный антивирус.
***
Компьютерщика поздравляем,
По-дружески тебе желаем
Всего, что для тебя полезно:
Чтобы дружил всегда с "железом",
Чтоб интернет не пропадал,
Чтоб вирус в "комп" не залетал,
Чтоб памяти на все хватало,
Чтоб ничего не зависало,
Успехов, счастья и везений
Тебе, компьютерный наш гений!
День компьютерщика — профессиональный праздник очень усидчивых, упорных, терпеливых людей. В наше время без Вас не обойтись ни в одной сфере. Так пусть же Вас ждут невероятные достижения и открытия, успех и большие премии. Будущее человечества уже не представить без Вашей работы. Удачи, любви и вдохновения. Они обязательно принесут Вам новые профессиональные открытия. С праздником!
***
Тебя поздравлю я сейчас,
Ведь ты с компьютером в ладах,
Даже не так: ты просто ас
Во всех компьютерных делах!
Желаю, чтоб твоя карьера
Росла всегда лишь только вверх,
Чтоб развивался в этой сфере,
Чтоб ждал тебя во всем успех!
Поздравляю с Днём компьютерщика. Желаю, чтобы в один клик сбывались все твои желания, желаю с компьютером любого "виндовса" быть на "ты". Пусть для счастья стоит надёжный антивирус, пусть в жизни будет качественное программное обеспечение удачи и любви.
***
Всех компьютерщиков славных
Поздравляю в этот день,
В сложных рыться вам программах
Никогда не будет лень.
Гуру байтов и "железа",
Счастья вам и процветания,
Дарит радость пусть и деньги
Ваше классное призвание.
Поздравляю с профессиональным днем. Желаю только взлетов в карьере, удачи по жизни и огромной любви. Пусть рядом будут только те люди, которые вдохновляют на прекрасные поступки и дают силы стремиться к своим мечтам.
***
Знают все, что в веке нашем
Без админа — никуда.
Только он наладит сервер
И подключит провода.
Я тебе желаю много
Интереснейших задач,
Комп исправно чтоб работал,
Жизнь текла без неудач.
Чтобы рос и развивался
Твой могучий интеллект.
В День компьютерщика снова
Шлю сердечный свой привет!
В этот праздничный день поздравляем всех компьютерщиков. Хотим пожелать счастья, процветания на работе, любви и уважения близких. Простите нас — дам, за непонимание, за звонки с просьбами "починить такую штучку". Спасибо вам за терпение и заботу. Оставайтесь такими же умными, сообразительными, находчивыми.