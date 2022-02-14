Сегодня отмечается Всемирный день компьютерщика.

Такой праздник не имеет официального статуса. Это значит, что выходные в феврале к нему не привязаны и в понедельник отработать на час меньше не получится. Но, тем не менее, торжество с размахом отмечают за границей.

УНИАН предлагает поддержать традицию, отпраздновать день компьютерщика в Украине и поздравить своих знакомых "тыжпрограммистов".

14 февраля - День компьютерщика

История праздника весьма интересна, а дата выбрана не просто так. в 1946 году 14 февраля в США показали миру первый компьютер – "электрический цифровой интегратор и калькулятор" или сокращенно ENIAC. Изначально такая машина была просто огромной вычислительной техникой, которая помогала выполнять расчеты в период Второй мировой войны.

Но технологии быстро развились, эволюция ЭВМ шла семимильными шагами, поэтому сейчас любой компьютер или смартфон - это правнук той самой машины ENIAC.

С Днем компьютерщика - поздравления и открытки

Кто программу вмиг напишет

И компьютер нам почистит,

"Винду" переустановит,

Сайт красиво обустроит.

Без тебя мы как без рук,

Для компьютера ты друг.

Поздравляем мы тебя

С днем компьютерщика!

Поздравляю с Днём компьютерщика и хочу пожелать много всего интересного в компьютерном мире, много счастья, любви и веселья в окружающем мире жизни. Пусть каждый день позволяет добиваться совершенства, успеха и новых прорывов, пусть не будет проблем ни со здоровьем, ни с программами, ни с людьми, ни с техникой. И пусть на аватарке всегда будет счастливое лицо, и пусть для морального и физического здоровья всегда стоит мощный антивирус.

***

Компьютерщика поздравляем,

По-дружески тебе желаем

Всего, что для тебя полезно:

Чтобы дружил всегда с "железом",

Чтоб интернет не пропадал,

Чтоб вирус в "комп" не залетал,

Чтоб памяти на все хватало,

Чтоб ничего не зависало,

Успехов, счастья и везений

Тебе, компьютерный наш гений!

День компьютерщика — профессиональный праздник очень усидчивых, упорных, терпеливых людей. В наше время без Вас не обойтись ни в одной сфере. Так пусть же Вас ждут невероятные достижения и открытия, успех и большие премии. Будущее человечества уже не представить без Вашей работы. Удачи, любви и вдохновения. Они обязательно принесут Вам новые профессиональные открытия. С праздником!

***

Тебя поздравлю я сейчас,

Ведь ты с компьютером в ладах,

Даже не так: ты просто ас

Во всех компьютерных делах!

Желаю, чтоб твоя карьера

Росла всегда лишь только вверх,

Чтоб развивался в этой сфере,

Чтоб ждал тебя во всем успех!

Поздравляю с Днём компьютерщика. Желаю, чтобы в один клик сбывались все твои желания, желаю с компьютером любого "виндовса" быть на "ты". Пусть для счастья стоит надёжный антивирус, пусть в жизни будет качественное программное обеспечение удачи и любви.

***

Всех компьютерщиков славных

Поздравляю в этот день,

В сложных рыться вам программах

Никогда не будет лень.

Гуру байтов и "железа",

Счастья вам и процветания,

Дарит радость пусть и деньги

Ваше классное призвание.

Поздравляю с профессиональным днем. Желаю только взлетов в карьере, удачи по жизни и огромной любви. Пусть рядом будут только те люди, которые вдохновляют на прекрасные поступки и дают силы стремиться к своим мечтам.

***

Знают все, что в веке нашем

Без админа — никуда.

Только он наладит сервер

И подключит провода.

Я тебе желаю много

Интереснейших задач,

Комп исправно чтоб работал,

Жизнь текла без неудач.

Чтобы рос и развивался

Твой могучий интеллект.

В День компьютерщика снова

Шлю сердечный свой привет!

В этот праздничный день поздравляем всех компьютерщиков. Хотим пожелать счастья, процветания на работе, любви и уважения близких. Простите нас — дам, за непонимание, за звонки с просьбами "починить такую штучку". Спасибо вам за терпение и заботу. Оставайтесь такими же умными, сообразительными, находчивыми.

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