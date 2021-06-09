Праздник в честь друзей каждый год отмечается в начале лета.

Сегодня, 9 июня, отмечается прекрасный праздник – День друзей. Он хоть и не является официальным, однако достоин внимания, ведь посвящен важным для каждого людям.

Почему именно в этот день решили отмечать День друзей, точно неизвестно. Так же как и то, кто и когда инициировал данный праздник.

Праздничная дата считается неофициальной, однако у людей, умеющих по-настоящему дружить, есть свое торжество. Сейчас о Дне друзей знает небольшое количество людей, но все же с каждым годом он приобретает популярность.

Следует заметить, что в календаре праздников есть еще и другой день, посвященный друзьям. Он является официальным и отмечается по инициативе Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Это – Международный день дружбы, который традиционно празднуется 30 июля.

Как празднуют День друзей

Читайте такжеДень молодежи 2021: когда отмечается и что означает праздникМеждународный день друзей – отличный повод, чтобы, независимо от жизненных обстоятельств и различных перипетий, напомнить своим друзьям о том, насколько они важны. Он является хорошим поводом, чтобы собраться дружной компанией, поделиться приятными воспоминаниями и рассказать о хороших новостях.

Устоявшихся традиций празднования Дня друзей нет, поэтому каждый имеет возможность провести его в дружеской обстановке, как пожелается. Если же встретиться невозможно, то можно позвонить или написать друзьям, поздравив их с праздником.

Поздравления с Днем друзей в стихах и прозе

***

День друзей – особый праздник,

Это очень важный день.

Другом быть большое счастье,

Также, как иметь друзей.

Другом быть бывает трудно

И не вовремя порой,

С ним не будет сложно, нудно,

Он всегда, везде с тобой!

***

Друзья мои! Спешу поздравить вас,

Желаю с вами никогда не разлучаться,

Как здорово, что дружба есть у нас,

Ведь это значит – есть на свете счастье!

Моим друзьям – покоя и добра,

Моим друзьям – успехов и богатства,

Здоровья, счастья вам, мои друзья,

Давайте никогда не расставаться!

***

Поздравляю с Днем друзей!

Вместе жить нам веселей.

Знай, хоть в радость, хоть в беду

Я тебя не подведу!

Лишь добра тебе желаю,

Счастья, радости, любви,

Никогда не знать печали.

Лучшее все впереди!

***

Да здравствует дружба! С Днем друзей!

Пусть жизнь наполнится лишь яркими цветами.

Пусть с другом будет каждый день светлей,

Чтобы на жизнь смотреть счастливыми глазами!

***

С Днем друзей! Цените дружбу!

Благ любых вам – весь набор!

Счастье в танце пусть закружит,

Пусть не будет больше ссор.

Споры все и недомолвки

Пусть исчезнут навсегда.

От обиды нет ведь толку –

Миром правит доброта!

***

Поздравляю с Днем друзей! Желаю, чтобы настоящая дружба не растворялась во времени и не терялась в километрах. Пусть в любой сложной ситуации на помощь поспешит верный друг. Пусть друзья всегда остаются добрыми спутниками на твоем жизненном пути!

***

Дорогие друзья! Пусть сегодня мы не вместе, но я хочу поднять бокал за вашу искренность и бескорыстие! Я произношу тосты за ваше здоровье, невзирая на разделяющие нас километры! В День друзей я желаю нам всем быстрее разобраться со своими проблемами и задачами, чтобы снова собраться всем вместе за одним столом!

С Днем друзей - картинки и открытки

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Автор: Алина Вишневская