Сегодня, 9 июня, отмечается прекрасный праздник – День друзей. Он хоть и не является официальным, однако достоин внимания, ведь посвящен важным для каждого людям.
Почему именно в этот день решили отмечать День друзей, точно неизвестно. Так же как и то, кто и когда инициировал данный праздник.
Праздничная дата считается неофициальной, однако у людей, умеющих по-настоящему дружить, есть свое торжество. Сейчас о Дне друзей знает небольшое количество людей, но все же с каждым годом он приобретает популярность.
Следует заметить, что в календаре праздников есть еще и другой день, посвященный друзьям. Он является официальным и отмечается по инициативе Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Это – Международный день дружбы, который традиционно празднуется 30 июля.
Как празднуют День друзей
Читайте такжеДень молодежи 2021: когда отмечается и что означает праздникМеждународный день друзей – отличный повод, чтобы, независимо от жизненных обстоятельств и различных перипетий, напомнить своим друзьям о том, насколько они важны. Он является хорошим поводом, чтобы собраться дружной компанией, поделиться приятными воспоминаниями и рассказать о хороших новостях.
Устоявшихся традиций празднования Дня друзей нет, поэтому каждый имеет возможность провести его в дружеской обстановке, как пожелается. Если же встретиться невозможно, то можно позвонить или написать друзьям, поздравив их с праздником.
Поздравления с Днем друзей в стихах и прозе
***
День друзей – особый праздник,
Это очень важный день.
Другом быть большое счастье,
Также, как иметь друзей.
Другом быть бывает трудно
И не вовремя порой,
С ним не будет сложно, нудно,
Он всегда, везде с тобой!
***
Друзья мои! Спешу поздравить вас,
Желаю с вами никогда не разлучаться,
Как здорово, что дружба есть у нас,
Ведь это значит – есть на свете счастье!
Моим друзьям – покоя и добра,
Моим друзьям – успехов и богатства,
Здоровья, счастья вам, мои друзья,
Давайте никогда не расставаться!
***
Поздравляю с Днем друзей!
Вместе жить нам веселей.
Знай, хоть в радость, хоть в беду
Я тебя не подведу!
Лишь добра тебе желаю,
Счастья, радости, любви,
Никогда не знать печали.
Лучшее все впереди!
***
Да здравствует дружба! С Днем друзей!
Пусть жизнь наполнится лишь яркими цветами.
Пусть с другом будет каждый день светлей,
Чтобы на жизнь смотреть счастливыми глазами!
***
С Днем друзей! Цените дружбу!
Благ любых вам – весь набор!
Счастье в танце пусть закружит,
Пусть не будет больше ссор.
Споры все и недомолвки
Пусть исчезнут навсегда.
От обиды нет ведь толку –
Миром правит доброта!
***
Поздравляю с Днем друзей! Желаю, чтобы настоящая дружба не растворялась во времени и не терялась в километрах. Пусть в любой сложной ситуации на помощь поспешит верный друг. Пусть друзья всегда остаются добрыми спутниками на твоем жизненном пути!
***
Дорогие друзья! Пусть сегодня мы не вместе, но я хочу поднять бокал за вашу искренность и бескорыстие! Я произношу тосты за ваше здоровье, невзирая на разделяющие нас километры! В День друзей я желаю нам всем быстрее разобраться со своими проблемами и задачами, чтобы снова собраться всем вместе за одним столом!
С Днем друзей - картинки и открытки
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