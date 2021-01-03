Сегодня обладательницы этого имени отмечают свои именины.

3 января обладательницы имен Юлия, Юлиана и Ульяна отмечают свои именины. Сегодня православная церковь почитает память Иулиании Вяземской и Новотрожской.

Значение имени Юлия с греческого - "кудрявая", "пушистая", а с латинского - "июльская" или "с рода Юлиев". Юлия - это общительная, справедливая, щедрая и немного капризная девушка. У неё много поклонников среди мужчин. Юля - это преданная подруга и очень надежный человек. Другие дни именин Юлии отмечаются также 29 июля, 15 января, 17 марта, 31 августа, 14 ноября.

Поздравления с именинами Юлии

С праздником, Юленька, ты превосходна,

Лучшего в жизни всего ты достойна.

И пожелать потому тебе нужно

Счастья, любви, и здоровья, и дружбы.

Работа твоя пускай будет доходной.

Ты будь всегда смелой и умной, свободной.

И пусть все мечты твои сбудутся вскоре.

Не знать я желаю печалей и горя!

Юлия, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови.

В Древнем Риме имя зародилось,

От латинского - кудрявая, пушистая,

Как янтарь на солнце заискрилась,

Как звезда сияешь, серебристая...

Талисман твой - виноградная лоза,

Расцветет при бережном уходе,

И характер, словно грозная гроза,

Ты как ветер, устремляешься к свободе...

Юля, Юлечка - умеешь зажигать,

Ты весь мир теплом и позитивом,

Я желаю бед тебе не знать,

И всегда быть яркой и красивой!

Я Юле желаю добра и удачи,

Пусть только от счастья глаза ее плачут,

Не будет досадных в судьбе поражений,

И жизнь принесет океан наслаждений.

Улыбка и радость не сходят с лица,

Любовь и везенье не знают конца,

Всегда оставаться красивой и яркой,

И получать дорогие подарки!

Юля добрая душа,

Идет по жизни не спеша,

Улыбок море и тепла,

Мила, приветлива, светла.

Храни такой себя внутри,

И самых близких береги,

Успехов в деле и здоровья,

Дружбы, верности без горя.

Юлия, милая, славная!

Имя прекрасное, плавное.

Счастья тебе и успехов,

Света, добра, много смеха!

Юлечка, добрая фея:

Всех одаришь, обогреешь.

Пусть всё добро обернется

Светом тебе, теплым солнцем!

Ангела ясного рядом,

Будет тебе он наградой,

Жизни успешной, безгрешной,

Яркой любви безмятежной!

Поздравления Юлии в прозе

Поздравляю тебя, дорогая Юленька. Хочу пожелать невероятно счастливой жизни, наполненной успехом, весельем, добром и радостью. Пусть твоя любовь будет чистой и светлой, пусть душа радуется каждому рассвету и закату, пусть сердце стремится к добрым поступкам и вечному благу.

***

Юлия, желаю тебе успехов горы, чтобы каждый день приносил победы, и покорялись тебе новые вершины. Пусть твои таланты приносят огромные плоды, развиваясь ежедневно. Желаю непоколебимого счастья, безмерной любви и всегда отличного настроения. С праздником!

***

Дорогая Юлия, с именинами тебя! Твое остроумие и твоя жизненная энергия, твой жгучий интерес к жизни и твоя глубина, твои добродетели и таланты притягивают к себе как магнит. Ты достойна всего самого лучшего! Желаем тебе работать на престижной должности, в хороших условиях, расти и развиваться, иметь счастливые отношения и дом мечты. Ты достойна самого лучшего мужчины и пусть он будет рядом с тобой! Успехов и изобилия тебе во всех сферах!

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Автор: Екатерина Пулатова