3 января обладательницы имен Юлия, Юлиана и Ульяна отмечают свои именины. Сегодня православная церковь почитает память Иулиании Вяземской и Новотрожской.
Значение имени Юлия с греческого - "кудрявая", "пушистая", а с латинского - "июльская" или "с рода Юлиев". Юлия - это общительная, справедливая, щедрая и немного капризная девушка. У неё много поклонников среди мужчин. Юля - это преданная подруга и очень надежный человек. Другие дни именин Юлии отмечаются также 29 июля, 15 января, 17 марта, 31 августа, 14 ноября.
Поздравления с именинами Юлии
С праздником, Юленька, ты превосходна,
Лучшего в жизни всего ты достойна.
И пожелать потому тебе нужно
Счастья, любви, и здоровья, и дружбы.
Работа твоя пускай будет доходной.
Ты будь всегда смелой и умной, свободной.
И пусть все мечты твои сбудутся вскоре.
Не знать я желаю печалей и горя!
Юлия, с Днем ангела тебя!
С праздником сегодня поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых и верных подруг и друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови.
В Древнем Риме имя зародилось,
От латинского - кудрявая, пушистая,
Как янтарь на солнце заискрилась,
Как звезда сияешь, серебристая...
Талисман твой - виноградная лоза,
Расцветет при бережном уходе,
И характер, словно грозная гроза,
Ты как ветер, устремляешься к свободе...
Юля, Юлечка - умеешь зажигать,
Ты весь мир теплом и позитивом,
Я желаю бед тебе не знать,
И всегда быть яркой и красивой!
Я Юле желаю добра и удачи,
Пусть только от счастья глаза ее плачут,
Не будет досадных в судьбе поражений,
И жизнь принесет океан наслаждений.
Улыбка и радость не сходят с лица,
Любовь и везенье не знают конца,
Всегда оставаться красивой и яркой,
И получать дорогие подарки!
Юля добрая душа,
Идет по жизни не спеша,
Улыбок море и тепла,
Мила, приветлива, светла.
Храни такой себя внутри,
И самых близких береги,
Успехов в деле и здоровья,
Дружбы, верности без горя.
Юлия, милая, славная!
Имя прекрасное, плавное.
Счастья тебе и успехов,
Света, добра, много смеха!
Юлечка, добрая фея:
Всех одаришь, обогреешь.
Пусть всё добро обернется
Светом тебе, теплым солнцем!
Ангела ясного рядом,
Будет тебе он наградой,
Жизни успешной, безгрешной,
Яркой любви безмятежной!
Поздравления Юлии в прозе
Поздравляю тебя, дорогая Юленька. Хочу пожелать невероятно счастливой жизни, наполненной успехом, весельем, добром и радостью. Пусть твоя любовь будет чистой и светлой, пусть душа радуется каждому рассвету и закату, пусть сердце стремится к добрым поступкам и вечному благу.
***
Юлия, желаю тебе успехов горы, чтобы каждый день приносил победы, и покорялись тебе новые вершины. Пусть твои таланты приносят огромные плоды, развиваясь ежедневно. Желаю непоколебимого счастья, безмерной любви и всегда отличного настроения. С праздником!
***
Дорогая Юлия, с именинами тебя! Твое остроумие и твоя жизненная энергия, твой жгучий интерес к жизни и твоя глубина, твои добродетели и таланты притягивают к себе как магнит. Ты достойна всего самого лучшего! Желаем тебе работать на престижной должности, в хороших условиях, расти и развиваться, иметь счастливые отношения и дом мечты. Ты достойна самого лучшего мужчины и пусть он будет рядом с тобой! Успехов и изобилия тебе во всех сферах!
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