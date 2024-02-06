6 февраля отмечают День ангела Оксаны, Оксанки, Ксаны и Саны.

6 февраля празднуют свой день ангела Оксаны. Почти у каждого найдется подруга или знакомая с этим красивым и исконным украинским именем. Его иногда путают с именем Ксения, хотя это - два разных имени. Мы подготовили душевные поздравления с Днем ангела Оксаны и открытки.

Значение имени Оксана

В переводе с греческого языка Оксана означает "путешественница", "чужестранка". Также трактуют это имя как "гостеприимная". У скифов и сарматов, Оксана - значит "светлая". Ближайшим к этому имени является имя Ксения, но, как уже говорили, это разные имена и ни одно не является сокращением другого. Существует версия, что Оксана появилось как народная форма имени Ксения, но стало самостоятельным, которое более распространено в Украине.

Когда День ангела Оксаны

День ангела Оксаны по церковному календарю отмечают 6 раз в год:

Видео дня

31 января по старому стилю и 18 января по новому;

6 февраля по старому стилю и 24 января по новому;

20 марта по старому стилю и 7 марта по новому;

6 июня по старому стилю и 24 мая по новому;

26 августа по старому стилю и 13 августа по новому;

15 сентября по старому стилю и 2 сентября по новому.

Напомним, в сентябре 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, поэтому дни памяти святых и именины сдвинулись на 13 дней раньше.

День ангела Оксаны - поздравления

Нежная наша и дорогая Оксанка! Пусть этот день еще раз напомнит, что ты - особенный и неповторимый цветок.

***

Такого человека золотого

Я не поздравить просто не могу,

Желаю счастья самого большого,

И пусть улыбку губы берегут!

Пусть у тебя, Оксана дорогая,

Сбываться станут важные мечты,

И с радостью тебя соединяя,

Протянутся шикарные мосты!

***

Поздравляем с именинами! Желаем крепкого здоровья, хорошей судьбы, только успехов и мира. С праздником, дорогая Оксана!

***

Оксана, с днем прелестным!

Пусть праздник веселит,

Настроем расчудесным

И счастьем одарит!

Пусть будут комплименты,

Сюрпризы и цветы,

Приятные моменты

И море доброты!

***

Наша клевая подружка, крепко обнимаем тебя! Ты и есть наш ангел. С твоим Днем, Оксанка!

***

Счастья полные карманы

Пожелаю для Оксаны

И улыбок, и цветов,

И любви до облаков!

Быть успешной, доброй, нежной,

И скромной, как подснежник,

И от радости большой

Жить с поющею душой!

***

С именинами, дорогая Оксанка! Пусть настроение будет отличным, работа - в радость, а каждая минута жизни делает тебя счастливее. Живи, побеждай, путешествуй, люби и будь любима.

***

В день неповторимый самый,

Когда ты на свет явилась,

Пожелать хочу, Оксана,

Чтобы все осуществилось!

Раз тебя назвали так -

Это ведь удачи знак!

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В день именин желаю тебе, Оксана, чтобы каждый день начинался с улыбки. Пусть твои глаза сияют жизнью, руки опускаются лишь под тяжестью цветов, а сердце никогда не знает печали!

Картинки с Днем ангела Оксаны

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День ангела Ксении также празднуют 6 февраля.

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