6 февраля празднуют свой день ангела Оксаны. Почти у каждого найдется подруга или знакомая с этим красивым и исконным украинским именем. Его иногда путают с именем Ксения, хотя это - два разных имени. Мы подготовили душевные поздравления с Днем ангела Оксаны и открытки.
Значение имени Оксана
В переводе с греческого языка Оксана означает "путешественница", "чужестранка". Также трактуют это имя как "гостеприимная". У скифов и сарматов, Оксана - значит "светлая". Ближайшим к этому имени является имя Ксения, но, как уже говорили, это разные имена и ни одно не является сокращением другого. Существует версия, что Оксана появилось как народная форма имени Ксения, но стало самостоятельным, которое более распространено в Украине.
Когда День ангела Оксаны
День ангела Оксаны по церковному календарю отмечают 6 раз в год:
- 31 января по старому стилю и 18 января по новому;
- 6 февраля по старому стилю и 24 января по новому;
- 20 марта по старому стилю и 7 марта по новому;
- 6 июня по старому стилю и 24 мая по новому;
- 26 августа по старому стилю и 13 августа по новому;
- 15 сентября по старому стилю и 2 сентября по новому.
Напомним, в сентябре 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, поэтому дни памяти святых и именины сдвинулись на 13 дней раньше.
День ангела Оксаны - поздравления
Нежная наша и дорогая Оксанка! Пусть этот день еще раз напомнит, что ты - особенный и неповторимый цветок.
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Такого человека золотого
Я не поздравить просто не могу,
Желаю счастья самого большого,
И пусть улыбку губы берегут!
Пусть у тебя, Оксана дорогая,
Сбываться станут важные мечты,
И с радостью тебя соединяя,
Протянутся шикарные мосты!
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Поздравляем с именинами! Желаем крепкого здоровья, хорошей судьбы, только успехов и мира. С праздником, дорогая Оксана!
***
Оксана, с днем прелестным!
Пусть праздник веселит,
Настроем расчудесным
И счастьем одарит!
Пусть будут комплименты,
Сюрпризы и цветы,
Приятные моменты
И море доброты!
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Наша клевая подружка, крепко обнимаем тебя! Ты и есть наш ангел. С твоим Днем, Оксанка!
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Счастья полные карманы
Пожелаю для Оксаны
И улыбок, и цветов,
И любви до облаков!
Быть успешной, доброй, нежной,
И скромной, как подснежник,
И от радости большой
Жить с поющею душой!
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С именинами, дорогая Оксанка! Пусть настроение будет отличным, работа - в радость, а каждая минута жизни делает тебя счастливее. Живи, побеждай, путешествуй, люби и будь любима.
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В день неповторимый самый,
Когда ты на свет явилась,
Пожелать хочу, Оксана,
Чтобы все осуществилось!
Раз тебя назвали так -
Это ведь удачи знак!
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В день именин желаю тебе, Оксана, чтобы каждый день начинался с улыбки. Пусть твои глаза сияют жизнью, руки опускаются лишь под тяжестью цветов, а сердце никогда не знает печали!
Картинки с Днем ангела Оксаны
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День ангела Ксении также празднуют 6 февраля.