Сегодня, 18 мая, свой День ангела отмечают все Ирины. Православная церковь в этот день чтит великомученицу Ирину Македонскую.
Читайте такжеВыходные в июне 2021: как будем отдыхать в первый месяц летаСвятая родилась в I веке в семье язычника Ликиния, правителя одной из областей Македонии. Впоследствии девушка приняла христианство и провела жизнь в служении Богу.
Имя Ирина происходит от названия древнегреческой богини Эйрены, отвечавшей за мир и покой. Поэтому значение данного имени буквально интерпретируется как "спокойствие, мир". В имени Ирина сочетаются такие качества, как твердость, жизнерадостность, подвижность и целеустремленность, а также независимость, прямолинейность и свободолюбие.
УНИАН сделал подборку лучших поздравлений с Днем ангела в красивых стихах, прозе, а также картинках и открытках.
Поздравления с Днем Ирины в стихах и прозе
***
***
С именинами, Ирина!
Здоровья, счастья и добра.
Будь весела, села, активна.
Чтобы добра была судьба.
Когда обида, боль и грусть
Так сильно давят нам на сердце.
Ты постарайся по чуть-чуть
Забыть обо всём на свете.
Не стоит думать о плохом,
Ведь мир так столь прекрасен.
И ты раскройся как цветок
Любви, добру и счастью!
***
Поздравляю тебя, Ирина,
И желаю вселенского счастья,
Чтобы жизнь была сладкой и длинной,
И задор никогда не кончался,
Чтоб дарили тебе постоянно
Комплименты, цветы и подарки,
И чтоб ты была самой желанной,
Жизнерадостной, доброй и яркой!
***
Ирочка, Иринка, с праздником, родная!
Живи на свете весело, бед и слез не зная!
Пусть мечта заветной звездочкой зажжется!
Пусть тебе, родимая, фортуна улыбнется!
В мае пусть соловушка трелью разливается,
Все, что загадаешь, пускай скорей сбывается!
Милая Ирина! Желаю лишь добра!
Пусть счастливой будет всегда твоя пора!
***
С Днем ангела, Ирина! Желаю, чтобы жизнь твоя была светлой, как ясный солнечный день, полной, как бокал с шампанским, безоблачной, как небо над пустыней. И пусть, как звезды в ночном небе, для тебя всегда горят огоньки в окнах твоих друзей и родных.
***
Ирина означает "мир". Вместе с этим миром ты приносишь еще и радость, приятное общение, улыбки и искреннее восхищение. Желаю тебе, Ирочка, продолжать вдохновлять окружающих своей женской красотой и не менее красивыми поступками. С Днем ангела!
***
***
Несравненная Ирина,
Будь счастлива и любима,
Энергична и мила,
Как цветущая весна!
С именинами, родная!
Радость жизни, не теряя,
Достигай больших высот.
И пускай тебе везет!
***
Милая моя Иришка,
В день чудесный именин
Я хочу, чтоб счастья вспышка
Озарила бы твой мир.
Пусть легко и очень верно
Сбудется твоя мечта.
И такой же несравненной
Остается красота.
***
Пусть в чудесный праздник этот
Ты получишь сто букетов.
Пусть удача улыбнется,
Ну а горе не коснется.
И пусть будет рядом, Ира,
Всегда любящий мужчина.
Будут пусть всегда друзья
И надежная семья!
***
С Днем ангела, Ирина! Пусть добрый художник раскрасит твою жизнь яркими красками, а талантливый композитор напишет мажорную мелодию твоей судьбы. Желаю тебе крепкого здоровья и сил, везения, успехов и удачи во всех начинаниях, исполнения заветных желаний, верных друзей и семейного счастья!
***
Ирочка, ты олицетворение счастья и мира, рядом с тобой так тепло и надежно! Я желаю, чтобы твоя безграничная любовь, доброта и уважение к близким возвращались сторицей. Оставайся лет до ста привлекательной, уверенной, самостоятельной и проницательной женщиной, которой все на свете открыто и видно, как на ладони!
С Днем Ирины - картинки и открытки
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