Красивые поздравительные слова и картинки с именинами Ирины.

Сегодня, 18 мая, свой День ангела отмечают все Ирины. Православная церковь в этот день чтит великомученицу Ирину Македонскую.

Читайте такжеВыходные в июне 2021: как будем отдыхать в первый месяц летаСвятая родилась в I веке в семье язычника Ликиния, правителя одной из областей Македонии. Впоследствии девушка приняла христианство и провела жизнь в служении Богу.

Имя Ирина происходит от названия древнегреческой богини Эйрены, отвечавшей за мир и покой. Поэтому значение данного имени буквально интерпретируется как "спокойствие, мир". В имени Ирина сочетаются такие качества, как твердость, жизнерадостность, подвижность и целеустремленность, а также независимость, прямолинейность и свободолюбие.

УНИАН сделал подборку лучших поздравлений с Днем ангела в красивых стихах, прозе, а также картинках и открытках.

Поздравления с Днем Ирины в стихах и прозе

***

***

С именинами, Ирина!

Здоровья, счастья и добра.

Будь весела, села, активна.

Чтобы добра была судьба.

Когда обида, боль и грусть

Так сильно давят нам на сердце.

Ты постарайся по чуть-чуть

Забыть обо всём на свете.

Не стоит думать о плохом,

Ведь мир так столь прекрасен.

И ты раскройся как цветок

Любви, добру и счастью!

***

Поздравляю тебя, Ирина,

И желаю вселенского счастья,

Чтобы жизнь была сладкой и длинной,

И задор никогда не кончался,

Чтоб дарили тебе постоянно

Комплименты, цветы и подарки,

И чтоб ты была самой желанной,

Жизнерадостной, доброй и яркой!

***

Ирочка, Иринка, с праздником, родная!

Живи на свете весело, бед и слез не зная!

Пусть мечта заветной звездочкой зажжется!

Пусть тебе, родимая, фортуна улыбнется!

В мае пусть соловушка трелью разливается,

Все, что загадаешь, пускай скорей сбывается!

Милая Ирина! Желаю лишь добра!

Пусть счастливой будет всегда твоя пора!

***

С Днем ангела, Ирина! Желаю, чтобы жизнь твоя была светлой, как ясный солнечный день, полной, как бокал с шампанским, безоблачной, как небо над пустыней. И пусть, как звезды в ночном небе, для тебя всегда горят огоньки в окнах твоих друзей и родных.

***

Ирина означает "мир". Вместе с этим миром ты приносишь еще и радость, приятное общение, улыбки и искреннее восхищение. Желаю тебе, Ирочка, продолжать вдохновлять окружающих своей женской красотой и не менее красивыми поступками. С Днем ангела!

***

***

Несравненная Ирина,

Будь счастлива и любима,

Энергична и мила,

Как цветущая весна!

С именинами, родная!

Радость жизни, не теряя,

Достигай больших высот.

И пускай тебе везет!

***

Милая моя Иришка,

В день чудесный именин

Я хочу, чтоб счастья вспышка

Озарила бы твой мир.

Пусть легко и очень верно

Сбудется твоя мечта.

И такой же несравненной

Остается красота.

***

Пусть в чудесный праздник этот

Ты получишь сто букетов.

Пусть удача улыбнется,

Ну а горе не коснется.

И пусть будет рядом, Ира,

Всегда любящий мужчина.

Будут пусть всегда друзья

И надежная семья!

***

С Днем ангела, Ирина! Пусть добрый художник раскрасит твою жизнь яркими красками, а талантливый композитор напишет мажорную мелодию твоей судьбы. Желаю тебе крепкого здоровья и сил, везения, успехов и удачи во всех начинаниях, исполнения заветных желаний, верных друзей и семейного счастья!

***

Ирочка, ты олицетворение счастья и мира, рядом с тобой так тепло и надежно! Я желаю, чтобы твоя безграничная любовь, доброта и уважение к близким возвращались сторицей. Оставайся лет до ста привлекательной, уверенной, самостоятельной и проницательной женщиной, которой все на свете открыто и видно, как на ладони!

С Днем Ирины - картинки и открытки

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Автор: Иван Бойко