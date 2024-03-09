10 марта православная церковь отмечает именины Галины 2024. В этот день верующие чтят память святой мученицы Галины Коринфской, которая пострадала за веру во времена гонений на христиан.
В День ангела Галины стоит поздравить всех близких и знакомых обладательниц этого имени. Мы собрали лучшие поздравления и авторские картинки с именинами Галины, которые вызовут искреннюю улыбку у именинницы.
Галина - значение имени
Значение имени Галина с древнегреческого - "спокойствие", "штиль", "безмятежность", "тишина". Оно произошло от имени древнегреческой богини спокойного моря Галены.
Характер Галины обычно соответствует её имени, хотя злить её все же не стоит. Девушка с именем Галина отзывчивая и добрая, но вовсе не наивная и далеко не легкомысленная. Она очень сильна духом и способна справиться с любыми трудностями. Самая главная ценность в жизни для неё - семья. Ради близких и особенно детей она готова на всё.
День ангела Галины 2024 - стихи, проза и картинки
В день ангела желаю для Галины,
Судьба была чтоб радости полна,
А неудачи проходили мимо,
И речка сплетен высохла до дна.
Желаю, чтоб развеялись печали,
Словно туман над гладью талых вод.
И пусть надёжно ангел за плечами
Твой каждый шаг, Галина, бережёт!
***
С Днем ангела, Галина,
Душевно поздравляю,
Добра, любви и счастья
Я от души желаю.
Хранит пускай Святая
От горя и забот,
К мечтам твоим заветным
Всегда вперед ведет.
***
Для Галины ангелочек
Припас множество сюрпризов.
В этот день счастливый очень
Он исполнит все капризы!
В именинный светлый праздник
Счастья принесёт охапку,
Чтобы среди дней прекрасных
Каждый миг тянулся сладко!
***
Укрась свой путь, Галина,
Благими лишь делами,
И сказочной долиной
Вся жизнь твоя вдруг станет!
А ангелок незримо
Пусть за спиной порхает,
Мечтам необходимым
Он сбыться помогает!
***
С днём ангела, Галина!
Пускай мечта исполнится,
Удача будет длинной,
Душа теплом наполнится.
Пусть любят все, кто важен,
Надежды воплощаются,
Успех ждёт ежечасно,
Дни смехом наполняются!
***
С днем ангела тебя, Галина,
Пусть на дороге тень не ляжет,
Сладка была жизнь чтоб как малина,
И комплименты близкий скажет.
Ангел чтоб крылом тебя укрыл,
И беде он не позволит приближаться,
Чтоб уют и радость он хранил,
А тебе желаю улыбаться.
***
Сегодня ты, Галина, вся цветёшь
И ангела поддержку ощущаешь.
Ты ежедневно счастье в жизни множь,
Шагай вперёд, улыбки не снимая!
***
Галина, с днем ангела тебя! Пусть будет мирным каждый день, все невзгоды уходят прочь, а твой верный крылатый спутник заботиться, оберегает и спасает всегда. Живи в спокойствии, любви и благополучии!
***
Галина, с Днем ангела тебя! Пусть каждый твой день будет спокойным и безмятежным, как и твоё имя! Желаю много радостных моментов, семейного счастья, материального достатка, искренней любви!
***
В этот день весь мир будет перед тобой открыт, чтобы без каких-либо преград к тебе добралось счастье. Желаю в день ангела достичь своей самой заветной мечты. Галина, будь всегда счастлива, улыбайся и встречай свои дни с предвкушением чего-то приятного.
***
С днём ангела, Галина. Желаю никогда не грустить, не унывать и ничего не бояться. Желаю всегда обладать невероятной красотой тела и души. Желаю тебе, Галина, доброй удачи и скорейшего осуществления главной мечты!
***
Дорогая Галина, я поздравляю тебя с днём ангела! Хочется много всего хорошего пожелать тебе в этот день: здоровья, счастья, удачи, финансового благополучия. Пусть все мечты сбываются. Пусть ангел хранитель твой оберегает тебя.
***
Галина, поздравляю с таким замечательным днем, твоим днем! Желаю здоровья, счастья, благополучия, везения, успеха во всем. Желаю любить и быть любимой.