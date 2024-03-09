Красивые поздравления с Днем ангела Галины понравятся всем обладательницам этого имени.

10 марта православная церковь отмечает именины Галины 2024. В этот день верующие чтят память святой мученицы Галины Коринфской, которая пострадала за веру во времена гонений на христиан.

В День ангела Галины стоит поздравить всех близких и знакомых обладательниц этого имени. Мы собрали лучшие поздравления и авторские картинки с именинами Галины, которые вызовут искреннюю улыбку у именинницы.

Галина - значение имени

Значение имени Галина с древнегреческого - "спокойствие", "штиль", "безмятежность", "тишина". Оно произошло от имени древнегреческой богини спокойного моря Галены.

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Характер Галины обычно соответствует её имени, хотя злить её все же не стоит. Девушка с именем Галина отзывчивая и добрая, но вовсе не наивная и далеко не легкомысленная. Она очень сильна духом и способна справиться с любыми трудностями. Самая главная ценность в жизни для неё - семья. Ради близких и особенно детей она готова на всё.

День ангела Галины 2024 - стихи, проза и картинки

В день ангела желаю для Галины,

Судьба была чтоб радости полна,

А неудачи проходили мимо,

И речка сплетен высохла до дна.

Желаю, чтоб развеялись печали,

Словно туман над гладью талых вод.

И пусть надёжно ангел за плечами

Твой каждый шаг, Галина, бережёт!

***

С Днем ангела, Галина,

Душевно поздравляю,

Добра, любви и счастья

Я от души желаю.

Хранит пускай Святая

От горя и забот,

К мечтам твоим заветным

Всегда вперед ведет.

***

Для Галины ангелочек

Припас множество сюрпризов.

В этот день счастливый очень

Он исполнит все капризы!

В именинный светлый праздник

Счастья принесёт охапку,

Чтобы среди дней прекрасных

Каждый миг тянулся сладко!

***

Укрась свой путь, Галина,

Благими лишь делами,

И сказочной долиной

Вся жизнь твоя вдруг станет!

А ангелок незримо

Пусть за спиной порхает,

Мечтам необходимым

Он сбыться помогает!

***

С днём ангела, Галина!

Пускай мечта исполнится,

Удача будет длинной,

Душа теплом наполнится.

Пусть любят все, кто важен,

Надежды воплощаются,

Успех ждёт ежечасно,

Дни смехом наполняются!

***

С днем ангела тебя, Галина,

Пусть на дороге тень не ляжет,

Сладка была жизнь чтоб как малина,

И комплименты близкий скажет.

Ангел чтоб крылом тебя укрыл,

И беде он не позволит приближаться,

Чтоб уют и радость он хранил,

А тебе желаю улыбаться.

***

Сегодня ты, Галина, вся цветёшь

И ангела поддержку ощущаешь.

Ты ежедневно счастье в жизни множь,

Шагай вперёд, улыбки не снимая!

***

Галина, с днем ангела тебя! Пусть будет мирным каждый день, все невзгоды уходят прочь, а твой верный крылатый спутник заботиться, оберегает и спасает всегда. Живи в спокойствии, любви и благополучии!

***

Галина, с Днем ангела тебя! Пусть каждый твой день будет спокойным и безмятежным, как и твоё имя! Желаю много радостных моментов, семейного счастья, материального достатка, искренней любви!

***

В этот день весь мир будет перед тобой открыт, чтобы без каких-либо преград к тебе добралось счастье. Желаю в день ангела достичь своей самой заветной мечты. Галина, будь всегда счастлива, улыбайся и встречай свои дни с предвкушением чего-то приятного.

***

С днём ангела, Галина. Желаю никогда не грустить, не унывать и ничего не бояться. Желаю всегда обладать невероятной красотой тела и души. Желаю тебе, Галина, доброй удачи и скорейшего осуществления главной мечты!

***

Дорогая Галина, я поздравляю тебя с днём ангела! Хочется много всего хорошего пожелать тебе в этот день: здоровья, счастья, удачи, финансового благополучия. Пусть все мечты сбываются. Пусть ангел хранитель твой оберегает тебя.

***

Галина, поздравляю с таким замечательным днем, твоим днем! Желаю здоровья, счастья, благополучия, везения, успеха во всем. Желаю любить и быть любимой.

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