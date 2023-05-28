Именины Дмитрия отмечают несколько раз в году, в том числе и 28 мая.

28 мая свои именины отмечают мальчики и мужчины по имени Дмитрий. Интересно, что имя это связывают с Деметрой - богиней земледелия и плодородия, а в переводе с греческого языка Дмитрий означает "земледелец". УНИАН собрал яркие поздравления в день ангела Дмитрия - поздравьте знакомого Диму или Дим Димыча с его праздником.

Когда день ангела Дмитрия по церковному календарю по старому стилю

По старому (юлианскому календарю) день ангела Дмитрия отмечают 28 мая. Этот календарь будет действовать до 1 сентября 2023 года, поэтому до этого времени все даты именин Дмитрия остаются прежними.

Какого числа день ангела Дмитрия по новому стилю

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины переходи на новый, новоюлианский календарь. Поэтому все непереходящие церковные праздники, а, значит, и дни именин сдвигаются - на 13 дней раньше. День ангела Дмитрия по новому стилю будет отмечаться на 28, а 15 мая.

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Поздравления для Дмитрия с Днем ангела - стихи, проза и открытки

Поздравляю тебя, Дима!

Пусть идут проблемы мимо,

В жизни будет пусть всё гладко.

Ты живи всегда в достатке.

Будь всегда незаменим,

Будь ты счастлив и любим.

Верь в себя, иди вперед,

Добивайся всех высот.

***

Поздравляю, Димочка! Желаю всегда быть таким же энергичным и веселым, оптимистичным и красивым, бойким и ловким, умным и сообразительным, обаятельным и внимательным, великолепным и неотразимым. Пусть тебе везет, пусть близкие окружают тебя любовью, пусть счастье твое всегда будет рядом. Успехов тебе и здоровья!

***

С именинами поздравить

От души тебя хотим,

Диму нынче будем славить,

Пусть развеются как дым

Все сомненья и тревоги,

Никогда не унывай,

Только ровные дороги

В этой жизни выбирай!

***

С днем ангела, Дима! Желаю, чтобы твой хранитель ни на секунду тебя не оставлял, отводил все тучи, помогал, когда ты будешь в нём так сильно нуждаться и никогда не подводил!

***

От души желаем, Дима,

Быть всегда неотразимым,

Быть везучим, и счастливым,

И во всём незаменимым.

Пусть любовь не оставляет,

Радость лишь переполняет,

Ну а госпожа удача

Обороты не сбавляет!

***

Доброго и замечательного Дмитрия поздравляю с праздником! Желаю счастливой и радостной истории твоей жизни, украшенной добрыми эпизодами и сюжетом благополучия, прекрасного настроения и большой удачи на пути к заветной мечте, крепкого здоровья и неугасаемой любви в сердце.

***

С праздником тебя, Димуля,

Поздравления прими,

Я в День ангела желаю,

Мира, счастья и любви.

Чтоб мечты твои сбывались,

Ангел чтоб всегда хранил,

Чтобы сильным и успешным

Ты всегда по жизни был.

***

С днем ангела, Дима! Пусть твой крылатый защитник убережет тебя от непогоды, ненужной печали, глупых идей, плохих людей, злых дней. Пусть в твоей жизни всегда правит счастье и любовь и пусть твой путь будет усеян звездами удачи и надежды.

***

Пусть рядом с Вами Ангел Ваш летит,

Убережет Вас от беды повсюду,

Пусть принесет Вам радость каждый миг,

И благодать Господня с Вами будет.

***

Димочка, от всей души тебя поздравляю! Пусть будет красочным и добрым мир вокруг, пусть будут рядом дорогие сердцу и надежные люди, пусть душа твоя всегда стремится к счастью и высоким целям, пусть сердце любит и наполняется вдохновением, пусть новый день приносит высокий успех и несомненную удачу!

***

Поздравляю тебя, Дмитрий!

Пусть везет тебе во всём,

Вдохновением обнимет

Светлый ангел за плечом.

Процветание приносит

Каждый день пусть, каждый шаг,

Ждет решенье всех вопросов

И успех во всех делах!

***

Поздравляю тебя с Днем ангела, Дмитрий! Пускай твой ангел-хранитель всегда будет рядом и каждый миг ведет тебя только верной дорогой! Желаю тебе душевной гармонии, любви и всего самого доброго и светлого! Цени каждый день и просто будь счастлив!

***

Жизни сладкой, как малина,

Дмитрию я пожелаю!

Он сегодня именины,

Важный праздник, отмечает.

Пусть же ангелок небесный

Бережёт тебя незримо,

Жизнь была чтоб доброй песней,

И летели беды мимо!

Ранее мы рассказывали, какое значение имени Дмитрий и о его характере.

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