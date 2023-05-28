28 мая свои именины отмечают мальчики и мужчины по имени Дмитрий. Интересно, что имя это связывают с Деметрой - богиней земледелия и плодородия, а в переводе с греческого языка Дмитрий означает "земледелец". УНИАН собрал яркие поздравления в день ангела Дмитрия - поздравьте знакомого Диму или Дим Димыча с его праздником.
Когда день ангела Дмитрия по церковному календарю по старому стилю
По старому (юлианскому календарю) день ангела Дмитрия отмечают 28 мая. Этот календарь будет действовать до 1 сентября 2023 года, поэтому до этого времени все даты именин Дмитрия остаются прежними.
Какого числа день ангела Дмитрия по новому стилю
С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины переходи на новый, новоюлианский календарь. Поэтому все непереходящие церковные праздники, а, значит, и дни именин сдвигаются - на 13 дней раньше. День ангела Дмитрия по новому стилю будет отмечаться на 28, а 15 мая.
Поздравления для Дмитрия с Днем ангела - стихи, проза и открытки
Поздравляю тебя, Дима!
Пусть идут проблемы мимо,
В жизни будет пусть всё гладко.
Ты живи всегда в достатке.
Будь всегда незаменим,
Будь ты счастлив и любим.
Верь в себя, иди вперед,
Добивайся всех высот.
***
Поздравляю, Димочка! Желаю всегда быть таким же энергичным и веселым, оптимистичным и красивым, бойким и ловким, умным и сообразительным, обаятельным и внимательным, великолепным и неотразимым. Пусть тебе везет, пусть близкие окружают тебя любовью, пусть счастье твое всегда будет рядом. Успехов тебе и здоровья!
***
С именинами поздравить
От души тебя хотим,
Диму нынче будем славить,
Пусть развеются как дым
Все сомненья и тревоги,
Никогда не унывай,
Только ровные дороги
В этой жизни выбирай!
***
С днем ангела, Дима! Желаю, чтобы твой хранитель ни на секунду тебя не оставлял, отводил все тучи, помогал, когда ты будешь в нём так сильно нуждаться и никогда не подводил!
***
От души желаем, Дима,
Быть всегда неотразимым,
Быть везучим, и счастливым,
И во всём незаменимым.
Пусть любовь не оставляет,
Радость лишь переполняет,
Ну а госпожа удача
Обороты не сбавляет!
***
Доброго и замечательного Дмитрия поздравляю с праздником! Желаю счастливой и радостной истории твоей жизни, украшенной добрыми эпизодами и сюжетом благополучия, прекрасного настроения и большой удачи на пути к заветной мечте, крепкого здоровья и неугасаемой любви в сердце.
***
С праздником тебя, Димуля,
Поздравления прими,
Я в День ангела желаю,
Мира, счастья и любви.
Чтоб мечты твои сбывались,
Ангел чтоб всегда хранил,
Чтобы сильным и успешным
Ты всегда по жизни был.
***
С днем ангела, Дима! Пусть твой крылатый защитник убережет тебя от непогоды, ненужной печали, глупых идей, плохих людей, злых дней. Пусть в твоей жизни всегда правит счастье и любовь и пусть твой путь будет усеян звездами удачи и надежды.
***
Пусть рядом с Вами Ангел Ваш летит,
Убережет Вас от беды повсюду,
Пусть принесет Вам радость каждый миг,
И благодать Господня с Вами будет.
***
Димочка, от всей души тебя поздравляю! Пусть будет красочным и добрым мир вокруг, пусть будут рядом дорогие сердцу и надежные люди, пусть душа твоя всегда стремится к счастью и высоким целям, пусть сердце любит и наполняется вдохновением, пусть новый день приносит высокий успех и несомненную удачу!
***
Поздравляю тебя, Дмитрий!
Пусть везет тебе во всём,
Вдохновением обнимет
Светлый ангел за плечом.
Процветание приносит
Каждый день пусть, каждый шаг,
Ждет решенье всех вопросов
И успех во всех делах!
***
Поздравляю тебя с Днем ангела, Дмитрий! Пускай твой ангел-хранитель всегда будет рядом и каждый миг ведет тебя только верной дорогой! Желаю тебе душевной гармонии, любви и всего самого доброго и светлого! Цени каждый день и просто будь счастлив!
***
Жизни сладкой, как малина,
Дмитрию я пожелаю!
Он сегодня именины,
Важный праздник, отмечает.
Пусть же ангелок небесный
Бережёт тебя незримо,
Жизнь была чтоб доброй песней,
И летели беды мимо!
Ранее мы рассказывали, какое значение имени Дмитрий и о его характере.