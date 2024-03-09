На 9 марта по новому православному календарю выпадает 7 мужских именин. Рассказываем, у кого сегодня день ангела и как поздравить с праздником родных и близких.
9 марта - кто сегодня отмечает день ангела
Именины 9 марта празднуют Александр, Валерий, Иван, Илья, Кирилл, Николай, Тарас.
Значение имен:
- Александр - имя греческого происхождения, переводится как "защищать", "мужчина".
- Валерий - имя имеет латинские корни, образовано от "valeo" - "быть сильным, здоровым, бодрым, крепким".
- Иван - имеет древнееврейские корни и означает "Господь милостив".
- Илья - версия библейского имени Элийяху, "Яхве - мой Бог".
- Кирилл - имя греческого происхождения, означает "господин", "владыка", "хозяин".
- Николай - тоже имеет греческие корни, состоит из двух частей и переводится как "побеждать" и "народ".
- Тарас - имя греческого происхождения, имеет две версии происхождения: по одной оно означает "беспокойный", "бунтарь", "смутьян", по другой - происходит от слова со значением "приводить в смятение, тревожить", "волновать, возбуждать".
Когда день ангела Александра по церковному календарю в 2024 году
Кроме 9 марта, именины Александра отмечают довольно много раз. По новоюлианскому календарю это такие даты:
- 1, 4, 18, 26 января;
- 4, 6, 7, 8, 22, 24, 26 февраля;
- 1, 4, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 27 марта;
- 10, 14, 15, 17, 20, 21 апреля;
- 11, 13, 14, 16, 19, 20, 23, 26, 29 мая;
- 7, 9, 10, 13, 14, 23, 28 июня;
- 3, 6, 8, 9, 10, 20, 25, 29 июля;
- 1, 12, 14, 16, 21, 22, 27, 30, 31 августа;
- 14, 17, 12, 13, 20, 21, 22, 26, 28, 30 сентября;
- 1, 12, 17, 20, 21, 22, 23, 30, 31 октября;
- 1, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14,, 21, 20, 23, 24, 25 ноября;
- 9, 10, 12, 13, 15, 17, 26, 28 декабря.
Напомним, что по новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перешла 1 сентября 2023 года, дни всех именин сдвинулись на 13 дней раньше.
Когда день ангела Валерия по церковному календарю в 2024 году
Именины Валерия отмечают всего несколько раз в году: 9 марта, 23 апреля, 25 октября, 7 ноября.
Когда день ангела Ивана по церковному календарю в 2024 году
Именины Ивана также празднуют около 50 раз в году, но главные выпадают на 7 января и 23 сентября.
Когда день ангела Ильи по церковному календарю в 2024 году
Именины Ильи отмечают десятки раз в году, перечислим главные: 19 декабря, 10 июня, 23 июня, 28 сентября, 4 апреля, 15 мая, 20 июля.
Когда день ангела Кирилла по церковному календарю в 2024 году
Главные именины Кирилла отмечают 18 января, 23 января, 14 февраля, 18 марта, 11 мая, 9 июня, 6 июля, 10 октября.
Когда день ангела Николая по церковному календарю в 2024 году
Именины Николая празднуют более полусотни раз в году, но главные - это, конечно же, день памяти святого Николая Чудотворца 6 декабря.
Когда день ангела Тараса по церковному календарю в 2024 году
Именины тараса отмечают несоклько раз в году: 25 февраля, 9 марта, 13 мая, 7 июня, 2 августа, 12 октября.
Поздравления для мужчин с именинами
Желаю от души
Тебе здоровья, сил, добра,
Успехов малых и больших,
Счастливей стать, чем был вчера!
Пусть будут дружба и любовь
Твою жизнь светом озарять!
Тебе желаю вновь и вновь
От жизни лучшее всё брать!
***
С днем ангела! Пусть твой крылатый защитник убережет тебя от непогоды, ненужной печали, глупых идей, плохих людей, злых дней. Пусть в твоей жизни всегда правит счастье и любовь и пусть твой путь будет усеян звездами удачи и надежды.
***
Пусть ангел, взгляд не отводя,
Присмотрит за тобою,
Пускай всю жизнь хранит тебя,
Прикрыв от бед собою.
Звезда пусть сон твой бережет,
В ночной тиши сияя,
А солнце по утрам встает,
Мрак ночи разгоняя.
Пусть ветер тучи разведет,
Что будут над тобою,
И в дождик радуга взойдет,
Соединив с душою.
Пусть будет милостивен Бог,
Подарит жизнь такую:
Где ты из тысячи дорог
Найдешь свою прямую!
***
Поздравляем с именинами! Будь целеустремленным, упорным, ответственным и позитивным. Стремись всегда к большему, достигай невозможного, легко преодолевай преграды и получай только высшие награды. Будь внутренне свободным и легким на подъем. Удачи тебе в жизни и всех благ!
***
В этот день желаю вам
Радости и счастья!
Пусть воздастся по делам,
Пусть уйдут ненастья!
Будьте веселы всегда,
И всегда здоровы,
Не грустите никогда,
Улыбайтесь снова!
***
С днем ангела! Желаю, чтобы твой хранитель ни на секунду тебя не оставлял, отводил все тучи, помогал, когда ты будешь в нём так сильно нуждаться и никогда не подводил!
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Доброго и замечательного человека поздравляю с праздником! Желаю счастливой и радостной истории твоей жизни, украшенной добрыми эпизодами и сюжетом благополучия, прекрасного настроения и большой удачи на пути к заветной мечте, крепкого здоровья и неугасаемой любви в сердце.
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В День ангела присылаю тебе самые искренние пожелания: крепкого здоровья, семейного уюта, прибыльной работы, безумного успеха, вездесущей удачи, необъятного счастья и постоянного вдохновения! Пусть твои дни будут полны незабываемыми моментами, интересными людьми и перспективными мечтами!
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Прими мои самые искренние поздравления с Днем твоего небесного покровителя. Ты не видишь своего ангела, но он точно где-то рядом. Цени его, молись ему и тогда в твоей жизни будет только радость и счастье. С Днем ангела!
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С Днем ангела! Крылом пусть тебя укрывают, от всех трудностей уводя твои дороги жизни. Будь открыт всему новому, стремись и завоевывай, побеждай и следуй своим принципам и целям. Поздравляю!
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