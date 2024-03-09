Кто отмечает именины сегодня по церковному календарю и как красиво поздравить.

На 9 марта по новому православному календарю выпадает 7 мужских именин. Рассказываем, у кого сегодня день ангела и как поздравить с праздником родных и близких.

9 марта - кто сегодня отмечает день ангела

Именины 9 марта празднуют Александр, Валерий, Иван, Илья, Кирилл, Николай, Тарас.

Значение имен:

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Александр - имя греческого происхождения, переводится как "защищать", "мужчина".

Валерий - имя имеет латинские корни, образовано от "valeo" - "быть сильным, здоровым, бодрым, крепким".

Иван - имеет древнееврейские корни и означает "Господь милостив".

Илья - версия библейского имени Элийяху, "Яхве - мой Бог".

Кирилл - имя греческого происхождения, означает "господин", "владыка", "хозяин".

Николай - тоже имеет греческие корни, состоит из двух частей и переводится как "побеждать" и "народ".

Тарас - имя греческого происхождения, имеет две версии происхождения: по одной оно означает "беспокойный", "бунтарь", "смутьян", по другой - происходит от слова со значением "приводить в смятение, тревожить", "волновать, возбуждать".

Когда день ангела Александра по церковному календарю в 2024 году

Кроме 9 марта, именины Александра отмечают довольно много раз. По новоюлианскому календарю это такие даты:

1, 4, 18, 26 января;

4, 6, 7, 8, 22, 24, 26 февраля;

1, 4, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 27 марта;

10, 14, 15, 17, 20, 21 апреля;

11, 13, 14, 16, 19, 20, 23, 26, 29 мая;

7, 9, 10, 13, 14, 23, 28 июня;

3, 6, 8, 9, 10, 20, 25, 29 июля;

1, 12, 14, 16, 21, 22, 27, 30, 31 августа;

14, 17, 12, 13, 20, 21, 22, 26, 28, 30 сентября;

1, 12, 17, 20, 21, 22, 23, 30, 31 октября;

1, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14,, 21, 20, 23, 24, 25 ноября;

9, 10, 12, 13, 15, 17, 26, 28 декабря.

Напомним, что по новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перешла 1 сентября 2023 года, дни всех именин сдвинулись на 13 дней раньше.

Когда день ангела Валерия по церковному календарю в 2024 году

Именины Валерия отмечают всего несколько раз в году: 9 марта, 23 апреля, 25 октября, 7 ноября.

Когда день ангела Ивана по церковному календарю в 2024 году

Именины Ивана также празднуют около 50 раз в году, но главные выпадают на 7 января и 23 сентября.

Когда день ангела Ильи по церковному календарю в 2024 году

Именины Ильи отмечают десятки раз в году, перечислим главные: 19 декабря, 10 июня, 23 июня, 28 сентября, 4 апреля, 15 мая, 20 июля.

Когда день ангела Кирилла по церковному календарю в 2024 году

Главные именины Кирилла отмечают 18 января, 23 января, 14 февраля, 18 марта, 11 мая, 9 июня, 6 июля, 10 октября.

Когда день ангела Николая по церковному календарю в 2024 году

Именины Николая празднуют более полусотни раз в году, но главные - это, конечно же, день памяти святого Николая Чудотворца 6 декабря.

Когда день ангела Тараса по церковному календарю в 2024 году

Именины тараса отмечают несоклько раз в году: 25 февраля, 9 марта, 13 мая, 7 июня, 2 августа, 12 октября.

Поздравления для мужчин с именинами

Желаю от души

Тебе здоровья, сил, добра,

Успехов малых и больших,

Счастливей стать, чем был вчера!

Пусть будут дружба и любовь

Твою жизнь светом озарять!

Тебе желаю вновь и вновь

От жизни лучшее всё брать!

***

С днем ангела! Пусть твой крылатый защитник убережет тебя от непогоды, ненужной печали, глупых идей, плохих людей, злых дней. Пусть в твоей жизни всегда правит счастье и любовь и пусть твой путь будет усеян звездами удачи и надежды.

***

Пусть ангел, взгляд не отводя,

Присмотрит за тобою,

Пускай всю жизнь хранит тебя,

Прикрыв от бед собою.

Звезда пусть сон твой бережет,

В ночной тиши сияя,

А солнце по утрам встает,

Мрак ночи разгоняя.

Пусть ветер тучи разведет,

Что будут над тобою,

И в дождик радуга взойдет,

Соединив с душою.

Пусть будет милостивен Бог,

Подарит жизнь такую:

Где ты из тысячи дорог

Найдешь свою прямую!

***

Поздравляем с именинами! Будь целеустремленным, упорным, ответственным и позитивным. Стремись всегда к большему, достигай невозможного, легко преодолевай преграды и получай только высшие награды. Будь внутренне свободным и легким на подъем. Удачи тебе в жизни и всех благ!

***

В этот день желаю вам

Радости и счастья!

Пусть воздастся по делам,

Пусть уйдут ненастья!

Будьте веселы всегда,

И всегда здоровы,

Не грустите никогда,

Улыбайтесь снова!

***

С днем ангела! Желаю, чтобы твой хранитель ни на секунду тебя не оставлял, отводил все тучи, помогал, когда ты будешь в нём так сильно нуждаться и никогда не подводил!

***

***

Доброго и замечательного человека поздравляю с праздником! Желаю счастливой и радостной истории твоей жизни, украшенной добрыми эпизодами и сюжетом благополучия, прекрасного настроения и большой удачи на пути к заветной мечте, крепкого здоровья и неугасаемой любви в сердце.

***

В День ангела присылаю тебе самые искренние пожелания: крепкого здоровья, семейного уюта, прибыльной работы, безумного успеха, вездесущей удачи, необъятного счастья и постоянного вдохновения! Пусть твои дни будут полны незабываемыми моментами, интересными людьми и перспективными мечтами!

***

Прими мои самые искренние поздравления с Днем твоего небесного покровителя. Ты не видишь своего ангела, но он точно где-то рядом. Цени его, молись ему и тогда в твоей жизни будет только радость и счастье. С Днем ангела!

***

С Днем ангела! Крылом пусть тебя укрывают, от всех трудностей уводя твои дороги жизни. Будь открыт всему новому, стремись и завоевывай, побеждай и следуй своим принципам и целям. Поздравляю!

Ранее мы рассказывали, у кого будут именины в марте 2024.

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