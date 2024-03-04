Кто отмечает именины сегодня по церковному календарю и как красиво поздравить.

На 4 марта по новому православному календарю выпадает 8 именин и все они мужские. Рассказываем, у кого сегодня день ангела и как поздравить с праздником родных и близких.

4 марта - кто сегодня отмечает день ангела

Именины 4 марта празднуют Григорий, Павел, Василий, Вячеслав, Георгий, Даниил, Юрий и Яков.

Значение имен:

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Григорий - имя греческого происхождения, означает "бодрствую".

Павел - латинского происхождения, начит "скромный", "небольшой", "младший".

Василий - с греческого переводится "царь".

Вячеслав - имя славянского происхождения, состоит из двух слов "вяче" - больше и "слав" - слава, означает - "имеющий большую славу".

Георгий - имеет древнегреческое происхождение, переводится как "земледелец".

Даниил - имеет древнееврейское происхождение, буквальный перевод - "Бог - мой судья", "Бог есть судья".

Юрий - вариация имени Георгий, с древнегреческого переводится как "земледелец", "возделывающий землю". Вторая версия - имеет латинское происхождение и переводится как "клясться", "давать клятву".

Яков - еврейское имя, переводится как "следует по пятам, за кем-то".

Когда день ангела Григория по церковному календарю в 2024 году

Кроме 4 марта, именины Григория отмечают несколько раз в году, главные выпадают в такие даты: 21 января, 23 января, 7 февраля, 12 февраля, 25 марта, 21 августа, 11 октября, 27 ноября, 30 ноября.

День ангела Павла в 2024 году

Именины Павла также отмечают несколько раз за год. Главные приходятся на 29 июня, 10 сентября и 15 января.

День ангела Василия в 2024 году

Самые важные дни, когда отмечают именины Василия, считают 1 января и 15 июля.

День ангела Вячеслава в 2024 году

Именины Вячеслава отмечают 7 раз в году - 1, 29 января, 23 мая, 30 июля, 3, 10, 12 августа.

День ангела Даниила в 2024 году

Основные даты, когда отмечают именины Даниила - 11 и 17 декабря.

День ангела Георгия и день ангела Юрия в 2024 году

Главные именины Георгия и именины Юрия празднуют 4 февраля, 23 апреля, 23 июня, 31 июля, кроме этого, есть именины Георгия 5 июня и именины Юрия 29 октября.

День ангела Якова в 2024 году

Именины Якова отмечают около полусотни раз в году по церковному православному календарю. Главные именины - 30 июня, 4 января и 23 октября.

Поздравления для мужчин с именинами

Пусть белым крылом у тебя за плечами

Твой ангел-хранитель следит за тобой,

Пусть будет он сильным, от бед защищает,

Сегодня ведь праздник - День ангела твой!

***

Поздравляю тебя с Днем ангела и желаю тебе всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все желания исполняются, а вера в лучшее сопровождает тебя по жизни. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой рядом и уберегает тебя от всего плохого.

***

Пусть ангел жизнь твою хранит,

Беда пускай тебя не знает,

Пусть горе от тебя бежит,

Пусть друзья не забывают,

Пусть радость,счастье и успех,

Удача, нежность, добрый смех,

Как лучезарная звезда,

Тебе сопутствует всегда!

***

С праздником! Пусть будет каждый день удачным, каждое утро добрым, а каждый вечер приятным. Желаю всегда оставаться таким же весёлым, сильным, крепким, здоровым и успешным мужчиной!

***

Светлый ангел каждый час

Смотрит пристально на Вас,

Все предвидит наперед,

От ошибок бережет.

Целый год он хлопотал -

Беды к Вам не подпускал

За него Вы благодарно

Поднимите свой бокал.

***

Поздравляю с Днем ангела! Желаю несомненной удачи и большого везения в твоих делах, стойкости характера и нравственного духа, смелых идей и творческих замыслов, успешной реализации планов и вечного блага жизни.

***

Тебе желаю море счастья,

Улыбок, солнца и тепла.

Чтоб жизнь была еще прекрасней,

Удача за руку вела!

Пусть в доме будет только радость,

Уют, достаток и покой.

Друзья, родные будут рядом,

Беда обходит стороной!

Здоровья крепкого желаю

И легких жизненных дорог.

И пусть всегда, благословляя,

Тебя хранит твой ангелок!

***

В День ангела желаю

Душевной красоты,

Терпенья, пониманья,

Исполненной мечты,

Любви родных и близких,

И с ангелом своим

Дружить всем сердцем чистым,

И верить в чудо с ним!

***

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть жизнь дарит больше ярких моментов, и сбудутся все твои самые смелые и заветные желания! Желаю, твой ангел не покидал тебя, чтобы в твоем доме всегда царили счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди.

Ранее мы рассказывали, у кого будут именины в марте 2024.

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