На 4 марта по новому православному календарю выпадает 8 именин и все они мужские. Рассказываем, у кого сегодня день ангела и как поздравить с праздником родных и близких.
4 марта - кто сегодня отмечает день ангела
Именины 4 марта празднуют Григорий, Павел, Василий, Вячеслав, Георгий, Даниил, Юрий и Яков.
Значение имен:
- Григорий - имя греческого происхождения, означает "бодрствую".
- Павел - латинского происхождения, начит "скромный", "небольшой", "младший".
- Василий - с греческого переводится "царь".
- Вячеслав - имя славянского происхождения, состоит из двух слов "вяче" - больше и "слав" - слава, означает - "имеющий большую славу".
- Георгий - имеет древнегреческое происхождение, переводится как "земледелец".
- Даниил - имеет древнееврейское происхождение, буквальный перевод - "Бог - мой судья", "Бог есть судья".
- Юрий - вариация имени Георгий, с древнегреческого переводится как "земледелец", "возделывающий землю". Вторая версия - имеет латинское происхождение и переводится как "клясться", "давать клятву".
- Яков - еврейское имя, переводится как "следует по пятам, за кем-то".
Когда день ангела Григория по церковному календарю в 2024 году
Кроме 4 марта, именины Григория отмечают несколько раз в году, главные выпадают в такие даты: 21 января, 23 января, 7 февраля, 12 февраля, 25 марта, 21 августа, 11 октября, 27 ноября, 30 ноября.
День ангела Павла в 2024 году
Именины Павла также отмечают несколько раз за год. Главные приходятся на 29 июня, 10 сентября и 15 января.
День ангела Василия в 2024 году
Самые важные дни, когда отмечают именины Василия, считают 1 января и 15 июля.
День ангела Вячеслава в 2024 году
Именины Вячеслава отмечают 7 раз в году - 1, 29 января, 23 мая, 30 июля, 3, 10, 12 августа.
День ангела Даниила в 2024 году
Основные даты, когда отмечают именины Даниила - 11 и 17 декабря.
День ангела Георгия и день ангела Юрия в 2024 году
Главные именины Георгия и именины Юрия празднуют 4 февраля, 23 апреля, 23 июня, 31 июля, кроме этого, есть именины Георгия 5 июня и именины Юрия 29 октября.
День ангела Якова в 2024 году
Именины Якова отмечают около полусотни раз в году по церковному православному календарю. Главные именины - 30 июня, 4 января и 23 октября.
Поздравления для мужчин с именинами
Пусть белым крылом у тебя за плечами
Твой ангел-хранитель следит за тобой,
Пусть будет он сильным, от бед защищает,
Сегодня ведь праздник - День ангела твой!
***
Поздравляю тебя с Днем ангела и желаю тебе всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все желания исполняются, а вера в лучшее сопровождает тебя по жизни. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой рядом и уберегает тебя от всего плохого.
***
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Пусть друзья не забывают,
Пусть радость,счастье и успех,
Удача, нежность, добрый смех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствует всегда!
***
С праздником! Пусть будет каждый день удачным, каждое утро добрым, а каждый вечер приятным. Желаю всегда оставаться таким же весёлым, сильным, крепким, здоровым и успешным мужчиной!
***
Светлый ангел каждый час
Смотрит пристально на Вас,
Все предвидит наперед,
От ошибок бережет.
Целый год он хлопотал -
Беды к Вам не подпускал
За него Вы благодарно
Поднимите свой бокал.
***
Поздравляю с Днем ангела! Желаю несомненной удачи и большого везения в твоих делах, стойкости характера и нравственного духа, смелых идей и творческих замыслов, успешной реализации планов и вечного блага жизни.
***
Тебе желаю море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаю
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!
***
В День ангела желаю
Душевной красоты,
Терпенья, пониманья,
Исполненной мечты,
Любви родных и близких,
И с ангелом своим
Дружить всем сердцем чистым,
И верить в чудо с ним!
***
Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть жизнь дарит больше ярких моментов, и сбудутся все твои самые смелые и заветные желания! Желаю, твой ангел не покидал тебя, чтобы в твоем доме всегда царили счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди.
Ранее мы рассказывали, у кого будут именины в марте 2024.