Рассказываем, кто отмечает именины сегодня по новому стилю и кто - по старому.

По новому церковному календарю именины 10 ноября отмечают Борис, Георгий, Денис, Иван, Константин, Михаил, Нестор, Николай, Александр, Алексей, Петр, день ангела Анны и день ангела Ольги.

По старому стилю - Арсений, Георгий, Дмитрий, Иван, Максим, Николай, Степан, Анна.

День ангела сегодня, 10 ноября - значение имен

Дни именин после перехода Православной церкви Украины на новый календарь сдвинулись на 13 дней раньше, но многие верующие продолжают придерживаться старого календаря. Поэтому дни ангела отмечают как по новому, так и по старому стилю.

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Борис - походит от старославянского имени Борислав, означает "борец", "славный в борьбе". Есть также еще вариант происхождения имени от тюркского слова "барыш", то есть, "выгода". Борисы - это надежные люди, на которых можно всегда положиться. Они всегда отстаивают свои права и добиваются целей, не терпят предательства.

- походит от старославянского имени Борислав, означает "борец", "славный в борьбе". Есть также еще вариант происхождения имени от тюркского слова "барыш", то есть, "выгода". Борисы - это надежные люди, на которых можно всегда положиться. Они всегда отстаивают свои права и добиваются целей, не терпят предательства. Георгий - походит от древнегреческого имени Георгиос, которое произошло от слова "георгос" - "земледелец", "возделывающий землю". Мужчины с этим именем – приветливы по своей натуре. Также они решительны в своих действиях и любят справедливость. Их отличительная черта – никогда не действуют без плана.

- походит от древнегреческого имени Георгиос, которое произошло от слова "георгос" - "земледелец", "возделывающий землю". Мужчины с этим именем – приветливы по своей натуре. Также они решительны в своих действиях и любят справедливость. Их отличительная черта – никогда не действуют без плана. Денис - произошло от древнегреческого имени Дионисиос, которое значит "принадлежащий богу Дионису". Денисы - веселые и добродушные люди. Они довольно энергичны и могут быть хорошими ораторами и лидерами, хотя и не любят брать инициативу в свои руки.

- произошло от древнегреческого имени Дионисиос, которое значит "принадлежащий богу Дионису". Денисы - веселые и добродушные люди. Они довольно энергичны и могут быть хорошими ораторами и лидерами, хотя и не любят брать инициативу в свои руки. Иван - в его основе лежит древнееврейское Йоханан, то есть, "Яхве (бог) милостив". Также есть версия происхождения от древнеиудейского Иоанн, означает "помилованный Богом". Мужчины по имени Иван - открытые и творческие. На них всегда можно положиться. В то же время у них есть амбиции и Иваны могут быть довольно требовательны.

- в его основе лежит древнееврейское Йоханан, то есть, "Яхве (бог) милостив". Также есть версия происхождения от древнеиудейского Иоанн, означает "помилованный Богом". Мужчины по имени Иван - открытые и творческие. На них всегда можно положиться. В то же время у них есть амбиции и Иваны могут быть довольно требовательны. Константин - от латинского слова constans, что значит "постоянный", "стойкий". Мужчины с именем Константин - добрые и веселые. Они упорно идут к поставленной цели, очень терпеливы. С другими всегда находят общий язык.

- от латинского слова constans, что значит "постоянный", "стойкий". Мужчины с именем Константин - добрые и веселые. Они упорно идут к поставленной цели, очень терпеливы. С другими всегда находят общий язык. Михаил - древнееврейское имя Михаэль, значит "равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога". Мужчины с этим именем - порядочные и щедрые. Всегда придут на помощь, из них получаются верные друзья.

- древнееврейское имя Михаэль, значит "равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога". Мужчины с этим именем - порядочные и щедрые. Всегда придут на помощь, из них получаются верные друзья. Нестор - имя походит от древнегреческого слова "ностео", то есть, "возвращаться". Несторы обычно жизнерадостные. Они из тех людей, которые всегда доводят дело до конца, поэтому добиваются успехов. Но их сильные стороны характера иногда могут обернуться в слабые и обречь на провал.

- имя походит от древнегреческого слова "ностео", то есть, "возвращаться". Несторы обычно жизнерадостные. Они из тех людей, которые всегда доводят дело до конца, поэтому добиваются успехов. Но их сильные стороны характера иногда могут обернуться в слабые и обречь на провал. Николай - походит от древнегреческого имени "Николаос" - "победитель народов". Николаи - преданны и честны. Не любят, когда им навязывают свое мнение, дорожат близкими людьми.

- походит от древнегреческого имени "Николаос" - "победитель народов". Николаи - преданны и честны. Не любят, когда им навязывают свое мнение, дорожат близкими людьми. Александр - с древнегреческими корнями, от имени Александрос: алекс означает "защищать", андрос - "мужчина". Заботливые, но в то же время властные и целеустремлённые мужчины, которые умеют расположить к себе.

- с древнегреческими корнями, от имени Александрос: алекс означает "защищать", андрос - "мужчина". Заботливые, но в то же время властные и целеустремлённые мужчины, которые умеют расположить к себе. Алексей - имеет древнегреческие корни, походит от имени Алексиос - "защитник". У Алексеев твердый характер, хотя сентиментальность им также не чужда. Они во всем стремятся быть первыми, умеют решать проблемы нестандартно, всегда придут на помощь.

- имеет древнегреческие корни, походит от имени Алексиос - "защитник". У Алексеев твердый характер, хотя сентиментальность им также не чужда. Они во всем стремятся быть первыми, умеют решать проблемы нестандартно, всегда придут на помощь. Петр - от древнегреческого имени Петрос, что значит "камень", "надежный". Это верные и добрые мужчины, практичные во всем. В них могут сочетаться противоположные черты, к примеру, могут быть одновременно консерваторами и радикалами.

- от древнегреческого имени Петрос, что значит "камень", "надежный". Это верные и добрые мужчины, практичные во всем. В них могут сочетаться противоположные черты, к примеру, могут быть одновременно консерваторами и радикалами. Анна - в основе лежит древнееврейское имя Ханна, значение имени Анна - "милость", "благодать". Женщины с таким именем - добрые, но с твердым характером. Они также целеустремлённы, поэтому добиваются в жизни неплохих успехов. Хорошо справляются с трудностями.

- в основе лежит древнееврейское имя Ханна, значение имени Анна - "милость", "благодать". Женщины с таким именем - добрые, но с твердым характером. Они также целеустремлённы, поэтому добиваются в жизни неплохих успехов. Хорошо справляются с трудностями. Ольга - имеет древнескандинавские корни. Значение имени Ольга походит от имени Helga - в переводе это "святая", "священная", "мудрая". Есть также второй вариант, от древнеславянского имени Вольга, то есть, "солнечная", "великая". Ольги - независимы, эмоциональны, часто упрямы и принципиальны. Они также справедливы и честны, всегда поступают по совести и готовы помочь.

- имеет древнескандинавские корни. Значение имени Ольга походит от имени Helga - в переводе это "святая", "священная", "мудрая". Есть также второй вариант, от древнеславянского имени Вольга, то есть, "солнечная", "великая". Ольги - независимы, эмоциональны, часто упрямы и принципиальны. Они также справедливы и честны, всегда поступают по совести и готовы помочь. Арсений - имеет греческие корни, означает "мужественность", "зрелость". Арсении любят и часто бывают в центре внимания. Они смелые, обладают холодным умом, но бывают и эмоциональны.

- имеет греческие корни, означает "мужественность", "зрелость". Арсении любят и часто бывают в центре внимания. Они смелые, обладают холодным умом, но бывают и эмоциональны. Дмитрий - родом из Древней Греции, в переводе - "посвященный богине Деметре". Дмитрии - очень активные и коммуникабельные мужчины. Они умеют быть настойчивыми и упрямыми. В то же время очень любознательны и часто нравятся женщинам.

- родом из Древней Греции, в переводе - "посвященный богине Деметре". Дмитрии - очень активные и коммуникабельные мужчины. Они умеют быть настойчивыми и упрямыми. В то же время очень любознательны и часто нравятся женщинам. Максим - с латинскими корнями, означает "великий". Это добрые, мужественные и честные мужчины. Могут быть собственниками и не доверять, если их хоть раз обманули. Готовы всегда помогать всем вокруг, всегда достигают поставленных целей.

- с латинскими корнями, означает "великий". Это добрые, мужественные и честные мужчины. Могут быть собственниками и не доверять, если их хоть раз обманули. Готовы всегда помогать всем вокруг, всегда достигают поставленных целей. Степан - греческое имя, означает "диадема". Степаны - позитивные и коммуникабельные. Любят стабильность, но могут себя комфортно чувствовать в любой ситуации, так как умеют приспосабливаться. Очень трудолюбивы.

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