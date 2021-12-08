Подарок мужчине на Новый год должен быть одновременно полезным и интересным.

Существует прекрасная новогодняя традиция – обмен подарками с самыми близкими. Такой обычай позволяет нам выразить чувства к родному человеку и увидеть искреннюю радость на его лице. Особенно важно выбрать хорошие подарки для самых близких людей.

Ранее мы рассказывали, что подарить на Новый год маме. А сейчас делимся лучшими идеями для презента любимому мужу.

Что подарить мужу на Новый год: подарок для уюта

Мужчины радуют нас мужественными поступками и всегда оберегают нас. Но кто сказал, что им не нужно расслабляться? Поверьте, ваш мужчина будет очень рад уютному подарку, который выразит вашу заботу. Это может быть мягкий халат, забавные тапочки, большая кружка с вашим общим фото или теплая толстовка.

Что подарить мужу на Новый год 2022: уход за волосами

Ежедневный уход за бородой и усами может превратиться в пытку. Порезы и вросшие волосы не красят вашего мужчину. Хорошим подарком для мужа будет новый триммер, многоразовая бритва, электробритва или эпилятор, если его инструменты износились.

Что подарить мужу на Новый год если всё есть: романтичный подарок

Если у мужчины уже есть всё, что необходимо – подарите приятные эмоции! Они никогда не будут лишними. Организуйте ваше свидание или поездку, подарите большое совместное фото в красивой рамке, приготовьте ужин при свечах. Пусть праздник запомнится вам обоим.

Что можно подарить мужу на Новый год: спортивный подарок

Самый универсальный подарок для спортивного мужчины – это, конечно, абонемент в спортзал. Если же муж увлекается определенными видами спорта, то можно выбрать товар узкого направления: гантели, защитный шлем, или просто качественные кроссовки.

Что подарить на Новый год мужу: подарок для хобби

Никто лучше вас не знает увлечения самого мужчины. Подумайте, какой подарок смог бы радовать его в свободное время. Может быть, это новая книга, настольная или компьютерная игра, очки виртуальной реальности или гриль для мяса?

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Автор: Екатерина Пулатова