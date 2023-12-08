Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

9 декабря по новому церковному календарю отмечают большой праздник - Зачатие Пресвятой Богородицы и вспоминают святую Анну, мать Девы Марии, подарившую миру Иисуса Христа. В народном календаре - Анна Темная. О традициях праздника, запретах, народных приметах и кого почитают в церкви 9 декабря по старому стилю - рассказываем в материале.

9 декабря 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

9 декабря (22 декабря по старому стилю) почитают память святой Анны - матери Девы Марии, а день приурочен Зачатию Пресвятой Богородицы.

Анна жила в I веке до н.э. и была родом из семьи священника. Считается, что она родилась в Вифлееме, когда выросла, то вышла замуж за Иоакима. Они очень хотели иметь детей, но их не было у супругов в течение 50 лет. Известен случай, как Иоакиму даже запретили во время большого религиозного праздника принести жертву Богу из-за того, что у него нет детей. Расстроенный мужчина ушел в пустыню и стал там усердно молиться. Там ему ангел и принес благую весть - вскоре у них с супругой будет дочь. Эту же новость ангел рассказал и Анне: "…ты родишь Дочь благословенную. Ради Нее благословятся все роды земные. Чрез Нее дастся спасение всему миру…". Иоаким поспешил домой и встретил возле Золотых ворот Иерусалима Анну, идущую ему настречу - эта сцена изображена и в иконографии.

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Так и произошло. На 15 день после рождения девочки ей дали имя - Мария. Анна была заботливой и внимательной и заботливой мамой. Когда Иоаким решил посвятить дочь Богу, то Анна уговорила его обождать, пока дочке не исполнится три года. В три года Марию ввели в Иерусалимский храм, где она и осталась как воспитанница.

Через 5-6 лет после этого Иоаким умер, по преланию на то время ему было 80 лет. Через два года умерла и святая праведная Анна, в возрасте 79 лет. Хотя есть и другая версия, католическая: согласно ей Анна прожила намного дольше и даже помогала Марии ухаживать за маленьким Иисусом.

Похоронена была святая Анна в Иерусалиме, а при императоре Юстиниане II (около 710 года) мощи ее и мафорий (покрывало) перенесли в Константинополь. Сейчас частицы святых мощей находятся в разных церквях по всему миру.

Праздник 9 декабря по старому стилю - освящение церкви святого великомученика Георгия в Киеве. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 26 ноября.

О чем говорят приметы на 9 декабря

По приметам дня судят о погоде в ближайшее время и какой будет эта зима:

оттепель в это день - зима будет теплой;

ветер северный - к сильным заморозкам;

вода в колодце тихая и неподвижная - зима будет спокойной, если рябь на воде - то с вьюгами и метелями;

вода появилась на поверхности льда - скоро потеплеет.

снег ложится буграми - к хорошему урожаю.

В народном календаре 9 декабря - праздник Анна Темная, Анна Зимняя. В старину в этот день старались всячески оберегать женщин, особенно - беременных.

Что нельзя делать 9 декабря

Зачатие Пресвятой Богородицы считается женским праздником, поэтому ряд запретов связаны с женщинами. Что сегодня нельзя делать:

работать женщинам и заставлять их трудиться - считается большим грехом;

стирать, убирать, заниматься рукоделием;

отказывать в помощи и милостыне;

нарушать правила поста.

По народным приметам в этот день беременным нельзя разжигать огонь и брать в руки острые предметы, иначе роды будут трудными. Также не советовали им покидать дом без надобности.

Что можно делать 9 декабря

В этот день хорошо пойти в храм женщинам и помолиться святой Анне. Праведную Анну считают покровительницей брака и рожениц, бедняков, рабочих, домохозяек. Святой молятся о том, чтобы Бог дал детей, о легких родах, здоровье младенцев, семейном счастье, разрешении семейных неурядиц.

Тем, кто соблюдает пост, в этот день можно есть горячую пищу с маслом, рыбу и немного вина. Ранее мы публиковали подробный календарь питания на Рождественский пост по дням.

9 декабря - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Василий, Степан, Владимир, Александр, Анна.

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