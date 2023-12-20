Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

21 декабря по новому церковному календарю вспоминают мученицу Иулианию и святителя Петра, митрополита Киевского и всея Руси. В народном календаре - Петр Полукорм. Рассказываем о традициях дня и его запретах, народных приметах и что отмечают в церкви 21 декабря по старому стилю.

21 декабря 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

21 декабря (3 января по старому стилю) - день памяти мученицы Иулиании Никомидийской и святителя Петра, который был митрополитом Киевским и всея Руси.

Святая мученица Иулиания жила в IV веке в городе Никомидия. Она была дочерью знатного язычника, и отец хотел рано выдать ее замуж. Однако девушка крестилась и отказалась выходить замуж за язычника. За это отец ее избил и привел на суд. Судьей оказался несостоявшийся жених девушки - он упрашивал ее выйти замуж и обещал не принуждать отказываться от веры. Но Иулиания предпочла принять мучения. Увидев ее стойкрсть во время пыток, боле 500 человек исповедали Христа. Все они были казнены вместе со святой Иулианией. Ее мощи находятся в испанском городе Сантильяна-дель-Мар в монастыре святой Иулианы.

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Святитель Петр жил во второй половине XIII - начале XIV веков. В писании сказано, что он родился в благочестивой семье на Волыни. Еще до его появления на свет, его мать знала, что у ее сына будет особая судьба - во сне ей об этом сказал Всевышний.

Маленький Петр был очень смышленным, рано начал читать. В 12 лет его отдали в монастырь - там Петр обучался иконописи, книжным наукам, изучал Священное Писание. Иконы, написанные им, раздавали христианам, которые посещали монастырь. Сам Петр за время, проведенное в обители, изменился: он стал не только очень образованным человеком, но и научился красиво и убедительно говорить. В монастыре Петр общался с князем Юрием Львовичем Галицким, а также познакомился с киевским митрополитом Максимом - ему Петр подарил написанную икону Успение Пресвятой Богородицы. По благословению своего наставника Петр удалился из монастыря и основал обитель в уединенном месте на берегу реки Рати, которая вскоре стала известной.

После смерти митрополита Галицкого - Нифонта - Петра избрали его преемником. В то же время умер митрополит Киевский Максим, на место которого хотели поставить игумена Геронтия - кандидата от тверского князя Юрия. Споры и требования северных князей упразднить Галицкую митрополию длились несколько лет, в конце концов, Патриарх Афанасий I (патриарх Константинопольский) решил объединить вместе 2 митрополии, а митрополитом Киевским и всея Руси утвердили Петра. Некоторое время он жил в Киеве, а позже переехал во Владимир. В 1325 году митрополит Петр, по просьбе князя Ивана I Калиты, перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву.

Праздник 21 декабря по старому стилю - день памяти святой Анфисы Римской.Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 8 декабря.

О чем говорят приметы на 21 декабря

По приметам этого дня предсказывают погоду в этом зимнем сезоне, а также летом:

если началась вьюга и пошел густой снег - лето будет дождливым;

стоит тихая и ясная погода - зима будет спокойной и предсказуемой.

пауки начали плести паутину и спускаться по ней - через девять дней будет мороз;

синицы прячутся под крышей - через несколько дней начнется метель.

В народном календаре 21 декабря - праздник Петр Полукорм, Петров день, Петр. Название "Полукорм" появилось, так как в это время обычно запасы кормов для домашних животных иссякали наполовину, поэтому их проверяли - хватит ли до нового урожая.

Что нельзя делать 21 декабря

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

ругаться, сквернословить, нарушать правила поста;

отказывать в помощи;

ткать, прясть и пользоваться в работе острыми предметами;

жадничать.

Продолжается Рождественский пост, с 18 по 24 декабря - самая строгая неделя, поэтому нужно воздерживаться не только в употреблении спиртного и скоромной пищи, но и в увеселениях и развлечениях. Тем, кто постится, в этот день можно есть горячую пищу без масла - ранее мы публиковали подробный календарь питания на Рождественский пост по дням.

Считается плохой приметой не завершить важное дело до этого дня, например, не отдать долг. Также 21 декабря нельзя никому желать счастья, потому что все сложится наоборот - такое пожелание приведет в бедам.

Что можно делать 21 декабря

Святителю Петру молятся об исцелении от тяжелых недугов, просят помощи справиться с житейскими проблемами и найти выход из тяжелых ситуаций.

В этот день продолжают готовиться к Рождеству, которое по новому стилю отмечают 25 декабря. В старину в это время опасались сглаза и злых людей, поэтому для защиты клали на видное место серебряный предмет - например, маленькую серебряную ложку. Верили, что тогда люди с недобрыми помыслами будут обходить дом стороной.

Ночь с 20 на 21 декабря, как и ночь зимнего солнцестояния с 21 на 22 декабря считаются самыми сильными в уходящем году - в это время принято загадывать самые сокровенные желания.

21 декабря - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Прокоп, Сергей, Ульяна.

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