Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы является одним из 12 наиболее важных праздников в православии.

Каждый год в апреле христиане восточного обряда отмечают один из крупнейших весенних церковных праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы.

Какого числа Благовещение в 2021 году

Благовещение Пресвятой Богородицы относится к числу двунадесятых праздников в православном календаре, то есть является одним из 12-ти главных праздников после Пасхи.

Оно имеет постоянную дату и отмечается ровно за 9 месяцев до Рождества Христова. В 2021 году Благовещение приходится на среду в среду, 7 апреля.

Что такое Благовещение

Читайте такжеВыходные в апреле: сколько будем отдыхать в этом месяце"Благовещение" означает добрую, радостную весть. Праздник посвящен воспоминанию о том дне, когда Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил о грядущем рождении Иисуса Христа – Сына Божьего, который возьмет на себя грехи всего человечества.

Символом Благовещения считается белая лилия. В язычестве она была символом плодородия и любви, христианство придало этому цветку значение непорочности, чистоты и святости.

Благовещение Пресвятой Богородицы: история праздника

Событие, о котором идет речь, согласно писанию произошло через четыре месяца после помолвки Девы Марии с дальним родственником, восьмидесятилетним старцем Иосифом. Мария, как известно, еще раньше объявила о своем желании остаться девой и посвятить себя Богу, поэтому Иосифу было поручено заботиться и оберегать ее девство.

В день Благовещения Марии явился архангел Гавриил, приветствуя ее словами: "Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!". Ангел принес Деве Марии благую весть – что ей суждено родить Сына Божьего.

Мария смутилась от этих слов и спросила, как может родиться сын у той, которая не знала мужа. Архангел Гавриил на это ей ответил: "Дух Святой найдет на тебя и сила Всевышнего осенит Тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим". Услышав это, Мария и ее муж праведный Иосиф подчинились воле Божьей.

Церковь считает, что этим днем и начинается Евангельская история: вместе с благой вестью было положено начало спасения человеческого рода.

Как празднуют Благовещение

В день Благовещения Пресвятой Богородицы в храмах проходят праздничные службы. Богослужение в этот день полно возвышенных, величественных и радостных гимнов, много раз в храме Божьем звучит хорошо известное всем приветствие архангела: "Радуйся!".

По случаю праздника разрешаются определенные послабления в соблюдении Великого поста. Есть можно, в частности, блюда из рыбы и морепродуктов.

Важно на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы делать добрые дела, подавать милостыню, не ссориться с родными и близкими.

Что нельзя делать в день Благовещения

В день Благовещения Пресвятой Богородицы стоит отложить все суетное, бытовое и сосредоточиться на смысле праздника.

В этот праздник не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом. Не стоит также заниматься шитьем, расчесываться, стричься. "Птица гнезда не вьет, девушка косы не заплетает", – так гласит поговорка именно о Благовещении.

Также в народе верят, что 7 апреля можно давать в долг: не одалживали даже соль, считалось, что это принесет неудачу.

На Благовещение, как и в другие важные и чтимые церковью праздники, заупокойные службы и моления не совершаются. Не благословляет церковь в этот день и браки.

Приметы на Благовещение

По погодным условиям на Благовещение Пресвятой Богородицы издавна судили о будущем урожае и погоде в летние месяцы. Среди самых популярных примет дня следующие:

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь годхорошая и солнечная погода – к богатому урожаю и теплому лету;

если день ветреный, с утренним туманом – лето будет урожайным;

дождь на Благовещение – к обилию грибов и хлебов;

мороз – к хорошему сбору яровых, огурцов, груздей, а гроза – к теплому летнему дням и к обилию орехов;

если на праздник не летают ласточки – весна будет холодной и позднее лето.

Вас также может заинтересовать:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Алина Вишневская