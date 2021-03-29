Это один из самых главных и радостных праздников в православном календаре.

Благовещение Пресвятой Богородицы - один из двенадцати крупнейших праздников в православном календаре после Пасхи.

Когда Благовещение в 2021 году – дата

Праздник Благовещения является непереходным, то есть каждый год отмечается в один и тот же день. Празднуется он традиционно за 9 месяцев до Рождества Христова. В православной церкви – это 7 апреля.

В текущем году Благовещение Пресвятой Богородицы приходится на четвертую неделю Великого поста. Это означает, что в праздник разрешаются определенные послабления в строгом посте, а именно – можно есть рыбу и морепродукты.

Что означает Благовещение

Читайте такжеВыходные в апреле: сколько будем отдыхать в этом месяцеСлово "Благовещение" означает "благовестие", "радостная весть", "добрая весть". В этот день верующие вспоминают об извещении архангелом Гавриилом Деве Марии о том, что она родит Иисуса Христа – Сына Божьего и Спасителя мира.

Название праздника стало привычным только с VII века. До того празднику давали разные названия: зачатие Христа, Благовещение о Христе, Извещение, Начало искупления, Благовещение ангела Марии. Полное же название праздника в православии звучит так: "Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии".

Смысл и события праздника Благовещения

Пресвятая Богородица до 14 лет воспитывалась при храме, а потом должна была выйти замуж, так как родители ее к тому времени уже умерли. Однако Мария дала Богу обет остаться навсегда Девой. Поэтому священники обручили ее с дальним родственником, восьмидесятилетним старцем Иосифом, чтобы он заботился о ней и охранял ее девство.

В день Благовещения Дева Мария читала Священное Писание, когда ей явился архангел Гавриил и сказал: "Радуйся, Благодатная! Господь с тобой! Благословенна Ты между женами". Тем самым он сообщил, что именно она станет матерью Божьего Сына.

Удивленная Мария спросила ангела, как может родиться сын у той, которая не знала мужа. На что архангел Гавриил сказал: "Дух Святой найдет на тебя и сила Всевышнего осенит Тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим!". Постигнув волю Божию, Пресвятая Дева ответила: "Я раба Господня, да будет мне согласно слову Твоему".

Традиции дня Благовещения

Читайте такжеЦерковные праздники в апреле: православный календарь на месяцВ день Благовещения Пресвятой Богородицы, как и в другие большие церковные праздники, каждому верующему христианину следует постараться отложить свои дела и пойти в храм помолиться.

Несмотря на то, что в это время продолжается многодневный Великий пост, церковный устав позволяет в день Благовещения полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

В общем, праздник Благовещения нужно провести в хорошем настроении, с радостью и благодарностью, с семьей и друзьями. В этот день не стоит спорить, сквернословить, обманывать, сердиться и раздражаться, а также заниматься тяжелой работой.

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Автор: Алина Вишневская