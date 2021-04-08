8 апреля - 98-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 267 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 26 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 8 апреля 2021

В этот день в мире отмечаются День рождения пожарной лестницы, День рисования птиц, Международный день Будды, Международный день цыган, Международный день фэн-шуй.

Читайте такжеПасха 2021: какого числа, история, значение и традиции празднованияВ Японии - Фестиваль цветов, в США - День «Наше все», День эмпанады, День проверки на алкоголь, День любителей зоопарка, в Израиле - День Катастрофы, в Хорватии - День национального парка «Плитвицкие озера», в Таджикистане - День экономиста, в Кыргызстане - День сотрудников органов по контролю наркотиков, в Индии - День поста и духовных практик «Папамочани Экадаши», в Таиланде - День Министерства обороны.

Памятные даты 8 апреля, годовщины и события

В 1766 году в США была запатентована первая в мире пожарная лестница. Ее высота была чуть менее 10 метров. Рекорд же высоты современной пожарной лестницы был установлен в 2000 году автоподъемником марки F88HLA - 88 метров. Кстати, в том же 1766 году еще придумали не лестницу, а устройство для спасения из огня на высоте - в виде корзины на цепи. Запатентовал ее в Лондоне английский часовщик Дэвид Мари.

В 1820 году на греческом острове Милос крестьянин Йоргос Кентротас нашел статую, известную ныне как Венера Милосская.

В 1847 году в Киеве были арестованы поэт Тарас Шевченко и историк Николай Костомаров за принадлежность к Кирилло-Мефодиевскому обществу.

В 1853 году был открыт первый официально зарегистрированный шахматный клуб.

В 1911 году голландский физик и химик Хейке Камерлинг-Оннес, изучая свойства ртути, охлажденной до температуры жидкого гелия, открыл явление сверхпроводимости. В 1913 году он был удостоен Нобелевской премии.

В 2014 году было объявлено об окончании технической поддержки Windows XP.

Какой сегодня церковный праздник

Читайте такжеВыходные в апреле: сколько будем отдыхать в этом месяцеПравославная церковь 8 апреля отмечает день архангела Гавриила, который принес Деве Марии благую весть о рождении от Нее Спасителя мира. К Архангелу Гавриилу обращаются с просьбой избавиться от недуга, лихорадки. Молитва в этот день способна оградить не только от физических болезней, но и от душевных. День еще называют Гавриил Благовест, Василий - выверни оглобли (в этот день еще чтят память преподобного Василия Нового).

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ссориться, сквернословить, а также начинать новые дела.

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Автор: Нана Черная