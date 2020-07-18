18 июля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Какой праздник 18 июля 2020
В этот день мир отмечает День прогулок под дождем, День рождения «Тетриса», Всемирный день слушания, Международный день Нельсона Манделы.
В США - День страхового ботаника, День икры, День кислых конфет, в Германии – Фестиваль «Кельнские огни», в Уругвае – День Конституции.
Памятные даты 18 июля, годовщины и события
В 1925 году в США официально разрешили женщинам водить авто.
В 1957 году Торговая палата США установила национальный праздник - День Хот-дога.
Читайте такжеПреображение Господне - когда отмечают праздникВ 1968 году американские инженеры Роберт Нойс и Гордон Мур, получив трехмиллионный кредит, зарегистрировали компанию под названием «NM Electronics». Она занималась выпуском статической оперативной памяти. Вскоре ее переименовали в «Intel» - по первым слогам термина «integrated electronics». Она сосредоточилась на выпуске микропроцессоров. В 1971 году был выпущен первый, а к началу 1980-х годов компания стала главным их производителем в мире.
18 июля считается днем рождения «Тетриса». Его в 1985 году придумал советский ученый Алексей Пажитнов, который занимался искусственным интеллектом. В 1988 году, при поддержке фирмы Bullet-Proof Software, он организовал компанию AnimaTek, которая занялась разработкой игрового программного обеспечения. В 1991 году вместе с ней переехал в США. В октябре 1996 года стал работать в «Майкрософт», откуда ушел в 2005 году. Пажитнов был удостоен наград Game Developers Choice Awards First Pigeon Award и LARA - Der Deutsche Games Award. Сейчас продолжает заниматься любимым делом в США.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 18 июля чтит память византийского монаха Афанасия Афонского. Если Ивана Купала считается праздником Солнца, то Афанасиев день – праздником Луны. В этот день она отмечает свой день рождения и дарит людям силу.
Что сегодня нельзя делать
Ничего не начинайте и не предпринимайте. В этот день могут случиться потери и непредвиденные ситуации.
Приметы на 18 июля
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- если месяц в небе быстро перемещается, прячется за облака – к богатому урожаю;
- много звезд на небе – к ясной погоде;
- молодой месяц ярко светит - осенью будет преимущественно сухая и теплая погода;
- облачно и звезд практически не видно – к непогоде.
18 июля именины
Именины у Афанасия, Сергея, Анны, Тихона, Василия, Никона и Арсения.
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