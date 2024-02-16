Какой церковный праздник отмечают 17 февраля по новому и старому стилю, что нельзя делать и у кого именины.

17 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают великомученика Феодора Тирона и преподобного Феодора, молчальника Киево-Печерского. В народе праздник называется Федор, Федор Тирон, Федор-тиран. Рассказываем о запретах и приметах дня и что отмечают в православной церкви 17 февраля по старому стилю.

17 февраля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

17 февраля по новому стилю (2 марта по старому стилю) - день памяти великомученика Феодора Тирона и преподобного Феодора, молчальника Киево-Печерского, которые жили в разное время, но прославились христианскими подвигами.

Великомученик Феодор Тирон жил в III веке и был на службе в мармаритском полку в городе Амасии Понтийской области (северо-запад Малой Азии). Его и других христиан принужжади принести жертву языческим богам и отречься от веры в Христа. Феодор отказался и угодил в тюрьму. Там его морили голодом, пытали, но все было безуспещно. В итоге святого решили сжечь на огне.

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В IV веке святой Феодор явился во сне константинопольскому архиепископу Евдоксию и предупредил его о коварном замысле императора Юлиана Отступника. Дело в том, что император велел в первую седмицу Великого поста тайно окропить кровью все продукты на рынках города. Святой Феодор посоветовал жителям города сварить пшеницу с медом, приготовить коливо и питаться им, чтобы не покупать продукты на рынке. С тех пор, в память об этом событии Православная Церковь особо чтит великомученика Феодора Тирона в первую субботу Великого Поста - накануне этого дня читается канон великомученику и благословляется коливо.

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О жизни преподобного Феодора Молчаливого известно немного. Свое имя - Молчаливый - он получил потому, что избрал подвиг молчания. Молчание было для святого путем к богомыслию, а еще таким образом Феодор удерживал себя от греха даже в слове. За это преподобный удостоился от Бога дара чудотворения, которым и прославился. Этим даром обладают и мощи святого, которые находятся в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры.

Праздник 17 февраля по старому стилю - день памяти святого Николая Исповедника.

О чем говорят приметы на 17 февраля

В народном календаре 17 февраля - праздник Федор, Федор Тирон. Также великомученика Феодора в народе прозвали "тираном", который вовремя одумался и защитил людей.

По погоде этого дня судят, какими будут весна и лето:

туман в этот день выпадет - май будет холодный;

теплый день выдался - лето будет жарким, а если холодный, то прохладным;

птицы вернулись из теплых стран - весна будет ранней.

Также наблюдали за небом: если кучевые облака с утра почернели - быть дождю.

Что нельзя делать 17 февраля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - сквернословить, пустословить, сплетничать, отказывать в помощи.

В народе считается, что любая ругань и несоторожное слово в этот день могут накликать беду. Также не советуют носить одежду темного цвета, чтобы не привлечь неудачи.

Что можно делать 17 февраля

Святому Феодору Тирону молятся о пропавших близких, а также просят поддержки в трудные времена, помочь найти правильный путь и обрести семпйное счастье. Феодору Молчаливому молятся, чтобы уберег от пустословия и несдержанности языка.

В старину на Федора было принято пить много холодной воды - считалось, что она помогает очистить организм и укрепить его.

17 февраля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Николай, Порфирий, Роман, Михаил, Павел, Мария, Марианна, Федор.

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