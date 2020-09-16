16 сентября - 259-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 106 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 3 сентября Юлианского календаря.

Какой праздник 16 сентября 2020

В этот день мир отмечает Праздник пития и Международный день охраны озонового слоя.

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В Украине - День HR-менеджера, в США - День работающих родителей, День корабля «Мейфлауэр», День «Держитесь подальше от Сиэтла», День гуакамоле, День пластилина «Плей-До», День школьного рюкзака, День хлеба с корицей и изюмом, в Италии - День рождения Джульетты, в Мексике - День независимости, в Папуа-Новая Гвинея - День независимости, в Малайзии - День малазийской федерации, в Кыргызстане - День работников службы государственной охраны, в Ливии - День мучеников.

Памятные даты 16 сентября, годовщины и события

В 1492 году во время первой экспедиции Колумба было открыто Саргассово море.

В 1782 году была впервые использована «Большая печать» правительства США – ею проштамповали подписанное генералом Джорджем Вашингтоном, который в 1789 году станет первым президентом США, соглашение с Англией об обмене пленными и улучшении обращения с ними. История следующая: 4 июля 1776 года перед Бенджамином Франклином, Джоном Адамсом и Томасом Джефферсоном – основателями США - была поставлена задача создать печать США, именно тогда конгрессмены одобрили «Декларацию независимости». Большая печать была завершена и утверждена шесть лет спустя, она отражает убеждения и идеалы, которые отцы-основатели хотели передать своим потомкам. Печать необычна тем, что имеет две стороны. Аверс с гербом - распростерший крылья белоголовый орлан - используется для скрепления важнейших государственных документов, а реверс с символическим рисунком - пирамида, олицетворяющая прочность государства, - в качестве собственно печати не применяется, но изображение по распоряжению Франклина Рузвельта в 1935 году было помещено на однодолларовую банкноту. Там оно и пребывает до наших дней. Государственный секретарь США считается официальным хранителем печати. Она прикладывается только к строго определенным документам, таким, как международные договоры и президентские обращения. Увидеть Большую печать можно в выставочном зале Государственного департамента в Вашингтоне.

В 1857 году Джейн Пирпонт из Бостона получила авторские права на песню «One Horse Open Sleigh», более известную как «Jingle Bells». Эта рождественская песенка была написана для представления в воскресной школе, и ныне без нее не обходится ни один рождественский праздник.

В 1859 году английский исследователь Давид Ливингстон открыл в Африке озеро Ньяса.

В 1966 году в Нью-Йорке оперой «Антоний и Клеопатра» было открыто новое здание «Метрополитен Опера».

В 1976 году многократный рекордсмен и чемпион мира по подводному плаванию Шаварш Карапетян спас с 10-метровой глубины 20 человек, когда переполненный троллейбус упал с моста в Ереванское водохранилище.

В 1996 году в США был арестован хакер Кевин Митник, взломавший компьютерную сеть Пентагона. Кевину было предъявлено 23 обвинения в мошенничестве с использованием компьютерных систем. Прокурор заявил, что Митник виновен в нанесении ущерба на сумму, превышающую 80 миллионов долларов. После обвинительной речи прокурора Митник не надеялся на оправдательный приговор, тем не менее, усилиями адвокатов большинство обвинений было снято: Кевин должен был отсидеть около 11 месяцев. Наказание, тем не менее, затянулось на четыре года: постоянно находились все новые и новые факты, которые позволяли лишать хакера свободы. Хакерское сообщество было возмущено его арестом, утверждалось, что осудили его незаконно, так как все взломы Митник осуществлял «из интереса». После освобождения Митник к хакерству не вернулся, во всяком случае, официального подтверждения этому нет. С 2003 года ему официально разрешено пользоваться сетью и телефонами. В 2010 году Кевин Митник занимался вопросами защиты компьютерных систем. Он является основателем компании Defensive Thinking Inc., специализирующейся на компьютерной и сетевой безопасности. Митник является автором ряда книг, о нем снят кинофильм.

В 1998 году состоялась премьера мюзикла «Нотр-Дам де Пари».

В 2011 году во время авиашоу в штате Невада самолет рухнул прямо на зрителей. Три человека погибли, 56 - пострадали.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 16 сентября чтит память святой Домны Никомидийской. По народному календарю, отмечается праздник Домна Доброродная, в который славяне устраивали в своих домах генеральную уборку. В народе искренне верили, что для того, чтобы осень и зима в доме прошли благополучно, никто не болел, всем хватило еды и тепла, нужно обязательно в день Домны тщательно прибраться в жилых помещениях, хозяйственных сараях, амбарах и прочих пристройках. Все ненужное лучше сжечь.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя бездельничать и оставлять в доме мусор.

Приметы на 16 сентября

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Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- красный закат – скоро придут холода и заморозки;

- дождь - осень будет сухой и без осадков.

16 сентября именины

Именины у Василисы, Домны, Евфимия, Иоанна, Петра, Феоктиста, Алексея, Ильи, Андрея, Николая, Сергея и Владимира.

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Автор: Нана Черная