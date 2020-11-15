15 ноября - 319-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 46 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 2 ноября Юлианского календаря.

Какой праздник 15 ноября 2020

В этот день мир отмечает День шоколадного кекса, Всемирный день вторичной переработки, Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, День писателя в заключении и Всемирный день гипнородов.

Читайте такжеРождественский пост 2020: когда начинается, что нельзя есть и делатьВ Украине – День работников сельского хозяйства, в США - День филантропа, День бандт-кекса, День «Я люблю писать», День «охотниц» на мужчин, День очистки холодильника, День пряного печенья, День барабанщика, в Шри-Ланке - День посадки деревьев, в Бельгии - Праздник короля, в Казахстане - День финансиста и национальной валюты, в Японии - Праздник детей «Сити-го-сан», в Австрии - День святого Леопольда, в Индии - Праздник «Говардхан Пуджа», в Германии - День народного траура, в Бельгии - День немецкоязычного сообщества, в Бразилии - День провозглашения республики.

Памятные даты 15 ноября, годовщины и события

В 1887 году немецкий ученый Карл Гесснер запатентовал цинковую батарейку.

В 1904 году американец Кинг Кемп Жиллетт запатентовал бритву со сменными лезвиями.

В 1956 году в Нью-Йорке состоялась премьера первого фильма с участием Элвиса Пресли «Люби меня нежно». Критики назовут его «рок-н-ролльным вестерном».

В 1971 году фирма Intel сделала революцию в электронике, изменившую мир. Концепция состояла в том, чтобы сконструировать почти полное вычислительное устройство на одной микросхеме. Четырехбитовый микропроцессор Intel 4004 стал именно таким устройством. Он был размером с ноготь, и имел такую же вычислительную мощность, как первый электронный компьютер ENIAC, созданный в 1946 году, занимавший целую комнату и использовавший 18000 вакуумных трубок.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 15 ноября чтит память святых Акиндина, Пигасия, Анемподиста, Аффония, Елпидифора и других мучеников. В народе день также называли «Житницами», так как на Акиндина было принято молиться о сохранении зерна. День хорош для покупки одежды.

Что сегодня нельзя делать

Постарайтесь никого не обижать, лучше даже извинитесь перед теми, кого обидели в прошлом. Можно расплатиться с долгами, но нельзя отдавать деньги левой рукой в руки - могут забрать удачу. Положите их на стол правой рукой.

Приметы на 15 ноября

Читайте такжеВыходные в ноябре: как будем отдыхать в третий месяц осениИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- по небу плывут редкие облака - вскоре наступят холода;

- дороги развезло - морозы придут только в декабре;

- синица жмется к дому - скоро наступит зима.

15 ноября именины

Именины у Маркиана, Константина, Демьяна, Ивана и Кузьмы.

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Автор: Нана Черная