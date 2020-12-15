15 декабря – 349-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 16 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 2 декабря Юлианского календаря.

Какой праздник 15 декабря 2020

В этот день мир отмечает День приручения уличных фонарей, День света и световых технологий, День Заменгофа, Международный день чая.

В Украине – День работников суда, в США - День «Билля о правах», День кекса, День кошачьих пастухов, в Нидерландах - День королевства, в Греции - День памяти жертв «Греческой операции» НКВД.

Памятные даты 15 декабря, годовщины и события

Читайте такжеПодарки мужу на Новый год 2021: как выбрать презент – лучшие идеиВ 1791 году в США вступил в действие Билль о правах - десять поправок и дополнений к Конституции. Документ реализует идею равенства всех граждан Америки. Непосредственным источником Билля считается Декларация о правах Вирджинии 1776 года, созданная Джорджем Мейсоном. Положения Билля и на сегодня имеют высшую юридическую силу и прямое действие. В случае противоречия актов Конгресса положениям Билля, Верховный суд США признает последние недействительными. Билль о правах использовался при разработке Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН 10 декабря 1948 года, и аналогичных документов, действующих во многих странах мира.

В 1840 году прах Наполеона Бонапарта был возвращен в Париж.

В 1965 году был совершен первый групповой полет американских космических кораблей «Джемини-7» и «Джемини-6А». Впервые в космосе одновременно находились четыре астронавта - Фрэнк Борман, Джеймс Ловелл, Уолтер Ширра, Томас Стаффорд.

В 1966 году французским ученым О. Дольфусом в Медонской обсерватории в эпоху невидимости колец Сатурна был открыт его десятый спутник, названный Янусом.

В 2000 году был остановлен 3-й энергоблок Чернобыльской АЭС. Станция была полностью выведена из работы.

15 декабря 1972 года была создана организация ООН по охране окружающей среды ЮНЕП. К числу основных задач ЮНЕП относится разработка глобальной экологической программы и содействие ее реализации в рамках ООН, выступления в защиту природной среды земного шара, развитие партнерских отношений с другими подразделениями Организации Объединенных Наций, а также вовлечение в экологическую деятельность гражданского общества, в частности, научных, молодежных и других организаций, частного сектора. Под эгидой ЮНЕП ежегодно отмечается Всемирный день окружающей среды.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 15 декабря чтит память пророка Аввакума. Предки у святого просили крепкий сон для детей.

Что сегодня нельзя делать

Не желательно вспоминать плохое прошлое, плакать и грустить. Лучше рассчитаться с долгами.

Приметы на 15 декабря

Читайте такжеРелигиозные праздники в декабре: православный календарь на этот месяцИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- стоит плохая погода - такой она останется вплоть до 30 января;

- звезды ярко светят – будет мороз;

- вокруг луны появился темный круг – к метели.

15 декабря именины

Именины у Афанасия, Веры, Андрея, Тамары, Марии, Дмитрия и Сергея.

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Автор: Нана Черная