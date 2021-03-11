11 марта - 70-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 295 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 26 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 11 марта 2021

В этот день в мире отмечаются Всемирный день водопровода, Всемирный день почки, День разоблачений, Всемирный день мусульманской культуры, мира, диалога и кино, Европейский день памяти жертв терроризма, День пандемии коронавируса.

В Индии - Великая ночь Шивы «Маха-Шиваратри», в США - День Джонни Эпплсида, День любителей попкорна, День овсяных вафель с орехами, День бейджика, День предложения, День преклонения перед инструментами, в Литве - День восстановления независимости, в Таджикистане - День печати, в Лесото - День Мошвешве.

Памятные даты 11 марта, годовщины и события

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11 марта 1824 года в США было создано Бюро по делам индейцев. Оно управляло всеми сферами жизни индейцев в качестве колониальной контролирующей инстанции.

В 1851 году в Венеции состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Риголетто».

11 марта 1869 года во время путешествия по Китаю французскому натуралисту и миссионеру Арману Давиду охотники из провинции Сычуань преподнесли в подарок черно-белую шкуру зверя, которого они называли бей-шуанг - «белогрудый медведь». О нем в Европе тогда не знали. Давид передал это сычуаньское «чудо» в Парижский музей естествознания. Зоологи, приглашенные на осмотр шкуры неведомого зверя, были поражены причудливым сочетанием цветов меха. Они подвергли шкуру скрупулезному исследованию, поначалу решив, что видят перед собой мастерски совмещенные лоскуты черного и белого меха, но, не найдя следов ни ниток, ни клея, отмели это подозрение и признали факт существования ранее неизвестного европейцам животного, позже получившего название большая панда. Со второй половины 20 века панда стала чем-то вроде национальной эмблемы Китая, и в КНР предусмотрена смертная казнь за убийство панды. Большая панда также является символом Всемирного фонда дикой природы (WWF).

11 марта 1878 года на заседании Французской академии состоялась демонстрация фонографа Томаса Эдисона, патент на изобретение которого он получил буквально за месяц до этого. Ведущим демонстрации был сотрудник изобретателя, один из пионеров телефонии, разработчик первой в мире телефонной станции на два десятка абонентов, венгерский инженер Тивадар Пушкаш, которого выступить в Академии пригласил страстный почитатель Эдисона – известный физик Теодор дю Монсель. Пушкаш показал, как при воспроизведении записи звука игла, двигающаяся по канавке, передает колебания на упругую мембрану, она и излучает звук. Но не все светила французской науки адекватно восприняли «говорящую машину». На демонстрации произошел курьезный случай. Когда из коробки раздался голос, профессор-филолог Жан Буйяр вскочил со своего места и, подбежав к Монселю, принялся яростно его душить, приговаривая: «Негодяй! Вы думаете, мы позволим чревовещателю надувать нас?! Как вы могли поверить мошеннику, внушающему, что презренный металл может воспроизводить благородные звуки человеческой речи?». 4 мая 1878 года прошла публичная демонстрация фонографа. Изобретение стало самым поразительным событием того времени.

В 1921 году супруга короля Великобритании Георга V Мария стала первой женщиной, получившей почетную докторскую степень Оксфордского университета.

В 1967 году вышел первый сингл группы Pink Floyd, включающий в себя две композиции, - Arnold Layne и Candy And А Currant Bun.

В 1970 году Пабло Пикассо подарил 800 своих работ музею в Барселоне.

В 1976 году американка, наследница миллиардного состояния Патти Херст была приговорена к семи годам тюрьмы за участие в вооруженном ограблении. В мае следующего года ее выпустили с пятилетним испытательным сроком.

В 2011 году у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой около 9 баллов, повлекшее за собой разрушительное цунами.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 11 марта чтит память Порфирия Газского, архиепископа. В народе день назвали «Порфирий Поздний». Еще 11 марта четвертый день Масленицы - «разгуляй». Гуляния набирали особый размах: пированья, бои на кулаках, состязания и пр.

Что сегодня нельзя делать

Категорически запрещалось знакомиться с девушками или женщинами. Принято считать, что в этот день в них может вселиться кикимора, которая заморочит голову мужчине, соблазнит, а потом отберет все жизненные силы.

Приметы на 11 марта

Читайте такжеРелигиозные праздники в марте: православный календарь на месяцИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- перелетные птицы уже вернулись из теплых краев – к обильному урожаю зерновых;

- метель - лето будет дождливым и прохладным;

- звездное небо – летом будет засуха.

11 марта именины

Именины у Порфирия, Севастиана, Сергея, Николая, Анны, Петра и Ивана.

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Автор: Нана Черная