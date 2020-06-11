11 июня 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

11 июня – 162-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 203 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 29 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 11 июня 2020

В этот день мир отмечает День неукротимой страсти, Международный день розового вина и День поиска новой звезды.

Читайте такжеДень медика 2020: дата и история праздникаВ США празднуют День кукурузы в початках, День немецкого шоколадного торта, в Гондурасе - День студента, в Канаде - День памяти шахтеров, или День Уильяма Дэвиса, в Бразилии - День военно-морских сил, на Гавайских островах - День короля Камехамеха, на Кипре - День святого апостола Варнавы, в Дании - День рождения принца-консорта Хенрика.

Памятные даты 11 июня, годовщины и события

В 1496 году Христофор Колумб завершил свое второе путешествие, после чего впал в немилость испанской королевы из-за того, что так и не нашел путь в Китай.

В 1580 году испанскими конкистадорами со второй попытки был основан Буэнос-Айрес.

В 1742 году Бенджамин Франклин изобрел экономичную печь. Франклин - американский политический деятель, дипломат, изобретатель, писатель, журналист, издатель, масон. Один из лидеров войны за независимость США. Он также один из разработчиков дизайна Большой печати США. Бенджамин Франклин - единственный из отцов-основателей, скрепивший своей подписью все три важнейших исторических документа, лежащих в основе образования Соединенных Штатов Америки как независимого государства. Портрет Бенджамина Франклина изображен на стодолларовой купюре федеральной резервной системы США с 1914 года. Вопреки распространенному заблуждению, Франклин никогда не был президентом США.

В 1842 году вышла в свет поэма Николая Гоголя «Мертвые души». Кстати, жанр произведения автор сам обозначил как поэму.

11 июня 1889 года состоялась «мебельная» революция. Американцы Джон Перди и Джеймс Садгвар из Вашингтона изобрели складной стул. Открытие состоялось только по одной причине – началась глобальная индустриализация: люди потянулись в города, плотность населения увеличилась, а размеры жилья уменьшились. Вслед за этим «открытием» начался патентный бум: на диван-кровать, кресло-кровать, чемодан-бюро, дорожный сундук, трансформирующийся в кровать…

Читайте такжеДень отца 2020: какого числа, история и особенности праздникаВ 1930 году американский зоолог Уильям Биб и инженер Отис Бартон на построенной ими батисфере опустились под воду на 400 м.

В 1955 году произошла самая большая авария в автоспорте - во время гонки «24 часа Ле-Мана» в результате столкновения крупные обломки гоночного автомобиля команды Mercedes влетели в толпу. Погибли 83 человека, включая гонщика Пьера Левега, 120 получили ранения. Но гонка не была остановлена. По официальным данным, это было сделано для того, чтобы уходящие зрители не заполнили дороги, и тем самым не помешали проезду карет скорой помощи. Через восемь часов после аварии команда Mercedes, лидировавшая в гонке (опережавшая команду Jaguar на два круга), отозвала машины.

В 1965 году английская королева Елизавета наградила орденом Британской империи музыкантов группы The Beatles.

В 1990 году на территории Украинской ССР было установлено время второго часового пояса. То есть, «декретное» время, которое сравняло стрелки часов Киева и Москвы, упразднили и «московское время» в Украине перестало действовать. Часы перевели еще на 1 час назад 30 сентября 1990-го. А вот «летнее» время сохранили, оно действует и сегодня.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 11 июня чтит память преподобной мученицы Феодосии Константинопольской, девы. В народе день назвали «Колосяница», так как в это время начинает колоситься рожь. Если это произошло, значит пришел срок для посева гречихи. Отсюда еще одно название дня – «Гречишница».

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя белить холсты. Также нельзя оставлять детей без присмотра, а мужчинам выходить в поле, потому что может заманить Полуденица и закружить в своем хороводе.

Приметы на 11 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- дождь – к хорошему урожаю;

- птицы громко стрекочут – к хорошей погоде в ближайшие дни.

11 июня именины

Именины у Александра, Ивана, Андрея, Луки, Марии, Федота и Феликса.

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