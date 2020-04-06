Вербное воскресенье 2020 - когда вербное воскресенье и что нельзя делать в этот день
18:48, 06 апреля 2020Праздники
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Каждый год Вербное воскресенье выпадает на разные числа и празднуется за неделю до Пасхи.
Вербное воскресенье в этом году выпадает на 12 апреля \ УНИАН
Вербное воскресенье каждый год выпадает на разные числа. На когда выпадет Вербное воскресенье зависит от того, на какое число выпадает Пасха – от этого и зависит, когда будет Вербное воскресенье в 2020 году.
Когда Вербное воскресенье 2020:
Вербное воскресенье 2020 приходится на 12 апреля. Этот праздник имеет плавающую дату, но всегда отмечается за неделю до Пасхи.
Что нельзя делать на Вербное воскресенье:
- заниматься тяжелым трудом;
- ссориться, материться и иным образом провоцировать негатив; думать о плохом;
- напиваться; устраивать громкие празднования
- есть мясо, яйца, молочные продукты – еще продолжается Великий пост 2020;
- заниматься сексом;
- убирать, стирать, шить, вязать;
- красить и мыть волосы.
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