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Вербное воскресенье 2020 - когда вербное воскресенье и что нельзя делать в этот день

18:48, 06 апреля 2020
Праздники
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Вербное воскресенье в этом году выпадает на 12 апреля \ УНИАН

Вербное воскресенье каждый год выпадает на разные числа. На когда выпадет Вербное воскресенье зависит от того, на какое число выпадает Пасха – от этого и зависит, когда будет Вербное воскресенье в 2020 году.

Когда Вербное воскресенье 2020:

Вербное воскресенье 2020 приходится на 12 апреля. Этот праздник имеет плавающую дату, но всегда отмечается за неделю до Пасхи.

Что нельзя делать на Вербное воскресенье:

  • заниматься тяжелым трудом;
  • ссориться, материться и иным образом провоцировать негатив; думать о плохом;
  • напиваться; устраивать громкие празднования
  • есть мясо, яйца, молочные продукты – еще продолжается Великий пост 2020;
  • заниматься сексом;
  • убирать, стирать, шить, вязать;
  • красить и мыть волосы.

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Теги: #Вербное воскресение