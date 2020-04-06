Вербное воскресенье 2020 - когда вербное воскресенье и что нельзя делать в этот день

Каждый год Вербное воскресенье выпадает на разные числа и празднуется за неделю до Пасхи.

Вербное воскресенье каждый год выпадает на разные числа. На когда выпадет Вербное воскресенье зависит от того, на какое число выпадает Пасха – от этого и зависит, когда будет Вербное воскресенье в 2020 году.

Когда Вербное воскресенье 2020:

Вербное воскресенье 2020 приходится на 12 апреля. Этот праздник имеет плавающую дату, но всегда отмечается за неделю до Пасхи.

Что нельзя делать на Вербное воскресенье: