4 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Какой праздник 4 апреля 2020
В этот день мир отмечает Международный день Интернета, Всемирный день крысы, Международный день битвы подушками, Международный день настройщиков фортепиано, Международный день просвещения по вопросам минной опасности и Международный день моркови.
В США празднуют День лжи, День прогулки вокруг чего-то, День объятия ведущего новостей, День шницеля «Кордон блю», День школьного библиотекаря, в Тайване - День детей, в Армении - Туманяновские дни, в Анголе - День мира и согласия, в Сенегале - День независимости.
Памятные даты 4 апреля, годовщины и события
В 1785 году английский изобретатель Эдмунд Картрайт получил патент на механический ткацкий станок с ножным приводом.
В 1850 году Лос-Анджелес получил статус города.
В 1896 году после сообщения об обнаружении россыпей золота началась золотая лихорадка на Юконе.
Читайте такжеЦерковные праздники в апреле 2020: православный календарь на месяцВ 1919 году в Италии была открыта пассажирская авиалиния Рим - Неаполь на дирижаблях.
В 1934 году отражающая обвязка «Кошачий глаз» впервые стала использоваться на дорогах около Брадфорда (Йоркшир, Великобритания).
В 1947 году начала деятельность Международная организация гражданской авиации (ИКАО).
В 1949 году в Вашингтоне США, Бельгия, Великобритания, Голландия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Норвегия, Португалия и Франция подписали Североатлантический договор – так появилось НАТО.
В 1972 году руководство КПСС отказало в визе шведским представителям для вручения Нобелевской премии по литературе Александру Солженицыну.
В 1973 году в Нью-Йорке, на Манхэттене, состоялось открытие Всемирного торгового центра.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 4 апреля чтит память священномученика Василия Анкирского. В народе 4 апреля называют днем Василия Солнечного, Василия Солнечника, Василия Теплого, Василия Парника. Все прозвища Василия были связаны с тем, что в эти дни наступало долгожданное тело и устанавливалась хорошая погода. Крестьяне наблюдали за тем, куда текут ручьи от капели, чтобы на этом месте не строить домов – считалось, что там постройку подмоет. Девушки гадали на рассвете, а хозяйки выпекали калачи, которые символизировали солнце.
Что сегодня нельзя делать
Нельзя выносить мусор из двора, поскольку можно навлечь беду на дом. Также нельзя стирать.
Приметы на 4 апреля
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- синие облака на небе – к теплой и влажной погоде;
- если снег тает с северной стороны муравейника – ждите теплого лета, а если с южной – лето будет холодным;
- снег сошел, а на этом месте начала укладываться паутинка, - урожай будет небогатым.
4 апреля именины
Именины у Василия, Исаакия, Дарьи и Василисы.