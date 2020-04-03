3 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

3 апреля – 93-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 272 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 21 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 3 апреля 2020

В этот день мир отмечает День рождения мобильного телефона, Всемирный день вечеринки, День рождения кофемолки, День рождения штрих-кода и День детской йоги.

Читайте такжеЦерковные праздники в апреле 2020: православный календарь на месяцВ США празднуют День отказа от скучной работы, День поиска радуги, День ходьбы на работу, День шоколадного мусса, День твидовой ткани, в Эстонии - День дурака, в Кыргызстане - День бухгалтеров и аудиторов, в Гвинее - День провозглашения Второй республики.

Памятные даты 3 апреля, годовщины и события

В 1502 году началась четвертая экспедиция Христофора Колумба.

В 1829 году англичанин Джеймс Каррингтон получил патент на машину, перемалывающую кофейные зерна.

В 1860 году в США заработала трансконтинентальная почтовая служба. Курьеры верхом на лошадях перевозили по 75 килограммов писем на расстояние до 3 тысяч километров за 10 суток.

В 1879 году София была провозглашена столицей Болгарии.

В 1910 году впервые была покорена высочайшая вершина Северной Америки Мак-Кинли (ныне Денали, 6193 м) на Аляске.

В 1911 году были подведены итоги переписи населения в Великобритании. За десять лет население страны увеличилось на 9,1 % и составило 45 216 665 жителей.

В 1928 году рукопись «Алисы в Стране Чудес», английского математика, поэта и прозаика Чарльза Лютвиджа Доджсона под псевдонимом Льюис Кэрролл, изданная в 1865 году, была продана американскому покупателю за 15 400 фунтов стерлингов (на то время - 75 260 долларов). В 2001 году книги, картины и личные вещи, принадлежавшие «настоящей» Алисе из Страны Чудес - Алисе Лиддел - были проданы на аукционе «Сотби» почти за 2,8 миллиона долларов. Экземпляр «Алисы в Стране Чудес», представляющий собой раннюю версию знаменитой книги Кэрролла и названный первоначально «Путешествия Алисы под землей», был подарен Лиддел самим автором и подписан: «Той, чья тезка однажды счастливым летним днем вдохновила на написание этой истории».

В 1933 году советский хирург Юрий Юрьевич Вороной провел в Херсоне первую в мире операцию по пересадке почки.

В 1948 году президент США Гарри Трумэн утвердил План Маршалла. СССР от участия в проекте отказался.

В 1954 году советский разведчик Владимир Петров стал перебежчиком в Австралии, выдав всю резидентуру.

В 1967 году состоялась премьера фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

В 1968 году состоялась премьера фильма Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года». Впоследствии фильм был признан лучшим в истории мирового кино в жанре кинофантастики.

В 1987 году в здании штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения был введен запрет на курение.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 3 апреля чтит память епископа Кирилла Катанского. В народе день назвали Кирилл Катаник. К этому дню все прятали валенки, надевали лапти из бересты, чтобы можно было ходить по тающему снегу. Из-за потепления люди часто заболевали, их брала лихорадка, которая «пряталась в воде». Предки верили, что это заболевание боится тепла, поэтому прикладывали к телу золу и угли. Если не помогало, то шли в баню или к местным целителям, которые читали разные заговоры. Можно в этот день смело отправляться в путешествия. Рекомендуется также завершить все запланированные ранее дела.

Что сегодня нельзя делать

На Кирилла Катаника нельзя смотреть на небо, чтобы случайно не увидеть падающую звезду. Это предвещало большое несчастье.

Приметы на 3 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- гроза – год будет урожайным;

- цветет мать-и-мачеха – вскоре станет тепло;

– синие тучи на небе – будет тепло, но дождливо.

3 апреля именины

Именин у Иакова, Кирилла, Фомы и Владимира.