Сочельник 2020: лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках

УНИАН сделал шпаргалку для тех, кто стремится оригинально или традиционно поздравить близких и родных.

Рождество Христово – любимый и самый яркий праздник. И начинается его празднование 6 января, в Святую вечерю.

Историю праздника, традиции и приметы мы вам уже рассказывали, прочитать об этом подробнее можно здесь.

А сейчас УНИАН собрал для вас лучшие поздравления, чтобы вы могли порадовать своих близких и родных.

Поздравления в стихах

Читайте такжеРождество 2020: самые лучшие колядки на украинском и русском языкахСвятий вечір настає

Зірочка моргає,

До вечері кличе всіх

В вікно заглядає.

На столі дванадцять страв

Та з медом кутя,

Славимо колядкою

Народження Христа!

***

Сядемо до столу всі на Святий вечір.

Сяйво загориться в кожному вікні.

І на Україні, і в краю далекім,

Там, де б’ється серце нашої рідні.

Та заколядуєм,славлячи Христа!

Смачної куті вам!Веселого Різдва!

***

Зоря Вифлеємська яскравіша сонця,

Загляне сьогодні у кожне віконце,

Покличе усіх до святої вечері,

Колядка весела вже стукає в двері,

Звіщає повсюди добру новину,

У кожну оселю,в кожну родину,

Христос народився — радіємо щиро,

Благослови Господи Україну миром,

Дай країні розцвісти,щасливо зажити,

Дай нам Господи тебе повіки славити!

***

Відчиняйте двері ясенові,

бо Різдво ступає на поріг

знак добра, Господньої любові

в світлі Вифлиємської зорі!

Хай це свято лине в кожну хату,

в кожнім серці свій залишить слід

будьте дужі, щирі і багаті

щастя вам і довгих многогих літ!

Христос ся рождає!

***

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Із запахом узвару і куті,

Святвечір тихо входить до оселі.

Промінчики Різдвяної зорі,

Горять іскристі, золоті, веселі.

Народження Спасителя людей

Зоря яскрава радісно віщує.

Прийшло величне свято до дверей,

Відкрийте, люди! Кожен хай святкує!

Дванадцять страв, на покуті хлібець,

Зібралась за столом уся родина,

Подякувать за все, що дав Творець,

Благать, щоб в мирі квітла Україна.

Поздравления в прозе

Сегодня светлый день и добрый. Желаю, чтобы Божья Благодать в этот день накрыла каждую голову, чтобы в душе воцарился покой и радость. Хочу пожелать вам быть добродетельными и в ответ получать добродетели. С Сочельником!

***

Вот и приходит Сочельник. Самое время встретиться с семьей и отпраздновать вместе грядущий праздник светлого Рождества. Ведь самое важное в жизни каждого из нас — близкие и родные люди. Не стоит помнить обиды, а стоит помнить только счастливые дни. С праздником!

***

В Рождественский Сочельник я желаю мира и добра, душевного покоя и тепла, чуткого сердца и искренней любви, веселого праздника в доме и счастья, небесной благодати и доброй надежды.

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Читайте такжеМеню на Рождество 2020: рождественские блюдаРождество Христово пусть накроет волной благополучия, оставив все неприятности далеко в прошлом. Чтобы здоровье не подводило и жизненное удовольствие было постоянным. Пусть маленькое чудо посетит и радостью наполнит дом.

***

Поздравляю с чистым и светлым праздником. Пусть Рождество Христово растопит все печали и откроет двери к счастью и большого чуда, пусть судьба избавит от зависти и лести, пусть будет место в сердце для любви и чести, пусть освещает путь яркий свет надежды и сияние удачи.

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В Рождественский Сочельник пожелаю от души щедрых подарков и доброй радости, достатка в доме и светлого блага, здоровья семье и мира, большой удачи и любви, неугасающей надежды в душе и искренней ласки сердца.

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Разные вкусности уже на столе. Город наполнен огнями и волшебством. В эту ночь всем мечтам суждено сбыться. Я желаю тебе, чтобы везде и всюду тебе сопутствует добро, рядом с ним шагало счастье и успех. Пусть у тебя в этом и в следующих годах все будет прекрасно. С Рождеством Христовым, с праздником огней и чудес!

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Читайте такжеЛучшие рецепты салатов на РождествоВ этот праздничный Рождественский вечер, когда все семьи собираются за праздничным столом, хочу пожелать добра и света, тепла и благополучия всем. Пусть в этот день на всей планете наступит долгожданный мир.

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В прекрасный праздник Рождества, когда весь мир горит огнями, ждет чуда, когда люди спешат к своим родным, потому что любовь - самое главное что есть на свете, я желаю вам счастья! Пусть Рождество подарит вам его, а вы держите счастье крепко и наслаждайтесь им всю жизнь!

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Пусть добрый праздник Рождества будет для вас самым приятным. И пусть сам Господь подарит вам смирение и силу духа. И пусть божественная благодать войдет в каждый дом. И пусть Рождественская сказка подарит вам минуты радости. С Рождеством вас.