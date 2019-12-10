Как нарядить елку на Новый год 2020

Чтобы новогодняя елка выглядела стильно и современно, ее нужно правильно украсить.

Новогодняя елка является главным атрибутом празднования Нового года. И каждый год перед нами встает вопрос, как нарядить елку.

Какую елку наряжать

Но прежде, чем украшать этот традиционный атрибут новогодних праздников, нужно решить, какую елку наряжать. Новогодняя елка может быть как натуральной, так искусственной.

В последнее время в мире много внимания уделяют не только качеству ели, но и прочим факторам, например, заботе об экологии. До сих пор ведутся споры о том, что же приносит меньший вред окружающей среде – срубленное натуральное дерево или же искусственное. Здесь объективно нет однозначного ответа. Натуральные деревца, которые продают на елочных базарах выращены как раз для новогодних праздников на специальных плантациях, и по сути, это ничем не отличается от выращивания других культур. Но такие елки должны иметь специальные чипы, а у продавцов – все необходимые документы.

Конечно, для нашей природы было бы лучше, если бы эти плантации не вырубали. Помочь в этом могли бы искусственные ели. Но и они имеют недостаток – делаются из пластика. Качественные елки не имеют негативного влияния на человека, но прослужить они должны у вас как минимум лет 10 - только в этом случае воздействие на климат станет ниже, чем от вырубки и последующей переработки натурального дерева. Как бы там ни было, независимо от происхождения дерева, экономить на этом вопросе не нужно, и стоит выбирать качественную елку.

Классическим вариантом рождественского дерева является ель. Она обладает ярко выраженный аромат, который мгновенно наполнит весь дом. Но, чтобы ель долго сохранила свой праздничный вид, ей нужна прохлада и полив. В жарком помещении хвоя быстро порыжеет и опадет.

Не менее распространенным вариантом является сосна. Она более вынослива, чем ель, и даже в теплом помещении не скоро расстанется со своими иголками, хотя цвет их потускнеет довольно быстро. Аромат сосны при комнатной температуре не так ярко выражен, как у ели и пихты. И для того, чтобы насладиться им в полной мере, нужна жара.

Еще одним достойным новогодним украшением дома станет пихта. Но, как и ель, эта изящная красавица любит прохладу, а также обязательный полив.

Но если вы не хотите покупать срезанное дерево, но и искусственное вас также не устраивает, стоит обратить внимание на елки в горшках. Помимо того, что это живое дерево создает праздничное настроение, после всех праздников его можно высадить в саду, на даче или у собственного дома. Но чтобы она потом прижилась, нужно будет придерживаться несложных правил по уходу за этим растением.

Как нарядить елку в 2020

Чтобы новогодняя елка выглядела стильно и современно, ее нужно правильно украсить. Следует определиться с цветовой гаммой, которой будет украшена ваша елка, и определить один основной цвет, а второй берем для контраста, который подчеркнет детали.

По ближе к привычной всем классике, восточному календарю, 2020 год будет годом белой металлической крысы. Ее любимыми цветами считаются оттенки серого, белого, серебристого или золотого. Игрушки, следовательно, стоит выбирать в этой цветовой гамме, или по крайне мере один из этих цветов должен быть основным в оформлении.

Основным для новогодней елки 2020 можно выбрать белый и серебристый цвета. Подойдут также украшения голубого цвета или мягких пастельных тонов.

Белый декор будет создавать эффект заснеженной елки, а чтобы елка не выглядела слишком бледно, следует дополнить украшениями голубого либо фиолетового, лилового, розового цветов.

Хорошим вариантом может стать использование двухцветных шаров, например, синих и белых или белых и розовых.

Композиция будет хорошо смотреться, если светлые шары дополнить атласными бантами, отличающимися на один или несколько тонов.

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Новогоднюю елку 2020 можно нарядить и съедобными украшения в виде гирлянд из баранок, конфет в ярких блестящих обертках, фруктов, орехов. Такие украшения понравятся хозяйке 2020 года.

Нитки или проволоку, на которые мы привыкли вешать игрушки, лучше заменить на специальные крепежи - зелёные в тон хвои или, наоборот, контрастные, чтобы дополнить акценты. Кстати, из шаров можно сделать гирлянду, соединив их единой нитью. А затем опускать по елке сверху вниз.

Вешать игрушки можно несколькими способами. Так называемый кольцевой способ максимально приближен к привычной нам классике и не требует особых «усилий». самые большие шары и игрушки вешаются внизу, а те, что поменьше - ближе к макушке, и по кругу дополняем все гирляндами, и, при желании, мишурой.

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К слову, поскольку наступает год крысы, астрологи советуют при украшении елки и дома к новогоднему празднику использовать пушистую серебристую мишуру. Она, якобы, привлекает в дом богатство. Также можно нарядить елку жемчужным ожерельем – и Крысу порадуете, и благосостояние в дом привлечете.

Также наряжать елку можно по спирали. Начинать следует с гирлянд или лент, которые расположить по спирали сверху вниз. По этим линиям добавить игрушки так, чтобы шары одного цвета представляли собой одну спираль. Для каждой следующей выбирается новый оттенок, который должен сочетаться с предыдущим. Но можно украсить и в одном цвете, тогда можно попробовать менять форму и вид игрушек.