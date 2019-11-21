День благодарения: как празднуют в США и Украине

Появление праздника связано с первыми переселенцами из Англии, прибывшими в Новый свет на корабле «Мэйфлауэр».

Каждый четвертый четверг ноября, который в этом году приходится на 28 число, в США традиционно празднуют День благодарения. Это праздник, который изначально имел религиозные корни, а сегодня превратился в общенародные гуляния без привязки к верованиям.

Когда День благодарения

В четвертый четверг ноября в США отмечают государственный праздник - День благодарения. Это один из самых популярных праздников в стране. Начиная с 2017 года День Благодарения отмечается и в Украине, а именно в третье воскресенье сентября.

История Дня благодарения

Появление праздника связано с первыми переселенцами из Англии, прибывшими в Новый свет на корабле «Мэйфлауэр». После многомесячного тяжёлого плавания они достигли США в ноябре 1620 года и столкнулись с суровой зимой. В первую зиму половина поселенцев умерла от холода, голода и болезней. Выжившие основали Плимутскую колонию и с помощью местных индейцев начали обрабатывать землю. Наградой за эти труды стал неожиданно обильный урожай. В связи с этим и первый губернатор Уильям Брэдфорд решил провести осенью 1621 года День благодарения Господу за урожай и помощь индейцев.

День благодарения в США

В этот день американцы собираются на семейный праздничный обед. На стол выставляется запеченная индейка в клюквенном соусе и тыквенный пирог. Перед трапезой члены семьи благодарят Бога и друг друга за все хорошее, что случилось с ними за последний год.

Еще одной традицией Дня благодарения является - «помилование» индейки. На ней президент США зачитывает указ о помиловании главной индюшки страны, а затем ее отправляют жить в зоопарк.

Помимо этого, в преддверии Дня благодарения принято делать добрые дела. В частности, очень популярна среди благотворителей раздача бесплатных обедов.

Также традиционными являются костюмированные парады, на которых участники несут огромные надувные фигуры персонажей популярных мультфильмов и героев комиксов.

Кроме того, в четвертый четверг последнего осеннего месяца в США, как правило, проходит праздничный футбольный матч.

Днем благодарения обычно открывается новогодний период, когда американцы начинают активно готовиться к Рождеству и Новому году. Дело в том, что сразу после праздника в США наступает «черная пятница» и стартуют предрождественские распродажи.

День благодарения в Украине

Начиная с 2017 года День благодарения в Украине отмечается в третье воскресенье сентября.

Праздник не является официальным выходным, однако всегда проводится в воскресенье, что дает людям возможность отметить его вместе с семьей и друзьями, посетив интересные мероприятия, которые проводятся в Киеве и других городах Украины.

Программа праздника обычно насыщена интересными событиями, мероприятиями и локациями, конкурсами, спортивными соревнованиями, развлечениями, флешмобами и концертами.

На самом деле традиция благодарения в Украине имеет давнюю историю. Еще в древности славяне отмечали Праздник жатвы, или Обжинки. Он был связан с завершением сезона сельскохозяйственных работ и посвящен искренней благодарности Богу за природные дары, помощь в выращивании урожая, а также за благополучие, здоровье и достаток в семье.

Главная идея праздника Благодарения заключается в том, что люди должны ценить то, что имеют, и не забывать о чувстве благодарности – близким, родным, окружающим, природе, Богу.

Поздравления с Днем благодарения

Желаю в день благодарения

Добра, удачи и везения,

Чтоб был любовью полон дом,

Покой и счастье жили в нем,

Пусть каждый день из года в год

Тепло и радость вам несет!

***

С Днём Благодарения,

Добра Вам, везения,

Счастья, понимания,

Всегда во всём внимания!

Достатка, изобилия,

Чтоб не было бессилия,

А только лишь стремление...

С Днём благодарения!

***

День благодарения —

Праздник интересный,

Быть признательным желаю,

Жить открыто, честно.

Мира вам и понимания,

Сил, здоровья и добра,

Вдохновения, оптимизма

И душевного тепла.