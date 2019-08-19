Яблочный Спас 2019: красивые поздравления в стихах, прозе и картинках

В этот день принято лакомиться символом праздника - яблоками. Популярным блюдом также являются яблочные пироги.

Второй и самый главный из трех Спасов - Яблочный - отмечается сегодня, 19 августа. Данный Спас еще называют Великим, ибо в этот день церковь празднует Преображение Господне - явление Иисусом Христом своей божественной природы.

История праздника начинается не с эпохи христианства, а с древнейших времен, когда наши предки поклонялись различным богам. Согласно языческим верованиям, все три Спаса, связаны с именем божества Спаса, которое дарило людям хороший урожай.

Традиции празднования

Праздник Яблочного Спаса символизирует проводы самой теплой поры года и скорый приход осени. Эта дата является отправной точкой в сборе урожая и подготовке к предстоящей зиме.

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Христианство не отвергло древний праздник, а объединило его традиции со своими. В результате два праздника объединились, и теперь на Яблочный Спас после литургии принято освящать плоды нового урожая, что отнюдь не связано с евангельскими событиями. Отсюда и происходит народное название праздника, поскольку символом нового урожая стали яблоки.

В этот день верующие несут в церковь на освящение корзины с грушами, сливами, виноградом, персиками, а также овощами, колосьями пшеницы и целебными травами. Главным же атрибутом, конечно же, являются яблоки, которые, по народным поверьям, нельзя есть до 19 августа.

Возвращаясь домой, люди лакомятся яблоками с медом. В этот день церковь позволяет употреблять в пищу рыбу и морепродукты, а также выпить немного вина, ведь, как известно, с 14 по 27 августа длится Успенский пост.

Конечно же, ни один Яблочный Спас не обходился без пирогов с яблоками и без яблочного варенья. Причем, у каждой хозяйки был свой рецепт приготовления яблочного пирога, поэтому, приходя в гости, можно было попробовать какую-то новую вкусную выпечку.

В народе существует поговорка: "Пришел Спас - держи рукавицы про запас". Вечером 19 августа люди провожали солнце песнями - таким способом прощались с летними днями.

Поздравления с Яблочным Спасом в стихах и картинках

***

Яблочный Спас - 19 августа,

Яблоки и мед на столе,

Пусть все исполнятся ваши желания,

Будут счастливыми ночи и дни!

***

С Яблочным Спасом, с палитрою красок

С той, что в природе, душе,

С верою в чудо, которое будет,

Радостью вспыхнет в тебе!

***

С Яблочным спасом!

Звучат поздравления,

Ведь наступило Господне Преображенье

И чтобы зимой не видать вам беды,

Съешьте вы яблоко вместо всякой еды!

***

Поспели яблоки в саду,

И кружат пчелы вокруг нас.

Сегодня не поздравить не могу!

Сегодня Яблочный спас!

***

Яблочный спас наступил. Поздравляю!

Счастья, тепла, солнечных дней.

Мира в семье, полноты урожая,

Да пирогов на столе повкусней.

Пусть на душе будет чисто и ясно,

Терпенья, добра, жизни без бед.

Трудиться отменно, да не напрасно,

Здоровья прекрасного тысячу лет.

***

Душистые, наливные

Яблоки молодые –

Яблочный спас идет,

Поздравления всем вам шлет!

***

С Яблочным Спасом!

Надежды, любви,

Радости, счастья

И Бог вас храни.

Пусть каждый день

Вам успех принесет.

Все нехорошее

Вмиг унесет.!

Поздравление с праздником Яблочного Спаса в прозе и открытках

***

Поздравляю с Яблочным Спасом и хочу пожелать медового вкуса у твоей жизни, молодильных и вкусных яблочек на блюдечке, счастливых и светлых надежд для души, добрых и ярких праздников для сердца, чистых побуждений и благих дел, совершённых тобой.

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С праздником светлым! Пусть Преображение Господне наполнит миром и добром людские сердца, а чистотой и светом — их помыслы. Возрадуйся и насладись этим днем, и пусть освященное яблочко исполнит твое самое заветное желание.

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Поздравляю с Яблочным Спасом. Пусть жизнь твоя будет чудесной, ароматной, красочной, словно пышный яблоневый сад. Желаю каждый день встречать с радостью, каждый миг превращать в счастливое мгновение, каждую цель достигать легко и быстро — одним словом — попадать "в яблочко". Здоровья, сил, благополучия и самой крепкой веры.

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Поздравляю с праздником Преображения Господнего и от души желаю смотреть с доброй надеждой в каждое "завтра" и с тёплой улыбкой встречать каждое "сегодня". Пусть жизнь будет счастливой рекой у берегов радости и блага, пусть сердце твоё искренне любит и верит только в хорошее.

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Пусть как спелое яблочко в ваши руки упадет счастье и удача. Поддержки вам от близких, успехов на работе и теплых отношений с любимым человеком! Желаю много сил и здоровья!

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Поздравляю с Яблочным Спасом и пожелать хочу щедрых даров природы и богатого урожая, великой радости души и доброй надежды сердца, искреннего счастья и верного благополучия, красочного мира и отзывчивых людей на жизненном пути.

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Сегодня лето переходит в осень, наступает Преображение не только Господа нашего, но и природы. Приходит время для того, чтобы есть яблоки и печь пироги с ними. Сегодня Богородица в Раю раздает детишкам гостинцы и яблоки из райского сада. Со Вторым Спасом нас всех!

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Пускай вместе с восхитительным, дурманящим, сладким ароматом наливных, спелых яблочек в ваши дома войдет такое же несравнимое, умопомрачительное и огромное счастье. Пускай наш Господь благословит и убережет ваши души от скверны, дурных помыслов и злых людей. Пускай в ваших сердцах укрепится святая вера, а жизнь станет доброй, светлой, благополучной и радостной. С Яблочным Спасом!