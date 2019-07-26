День сисадмина – лучшие поздравления и мемы
В пятницу, 26 июля, отмечается всемирный День системного администратора. Системный администратор - это сотрудник организации, учреждения или компании, должностные обязанности которого подразумевают обеспечение штатной работы парка компьютерной техники, сети и программного обеспечения. В разговорной речи системных администраторов еще называют сисадминами или просто админами. УНИАН собрал лучшие поздравления и мемы.
История Дня системного администратора
История праздника зародилась с 1999 года. Тогда один из американских системных администраторов из Чикаго по имени Тед Кекатос выступил с инициативой в поддержку нового профессионального праздника, который бы объединил специалистов этой профессии.
28-го июля того года этот праздник, под названием «System Administrator Appreciation Day», был впервые отмечен в США. В силу чрезвычайной актуальности и востребованности профессии системного администратора по всему миру, праздник День сисадмина быстро получил широкое распространение и вышел на международную арену.
Говорят, что профессия сисадмина сродни профессии врача - если все работает хорошо, о нем и не вспоминают, но если не работает - сисадмина вспоминают все и активно требуют помощи.
В этот день принято чествовать скромных тружеников «невидимого фронта», оберегающих благополучие корпоративных сетей и компьютеров - ведь именно от них напрямую зависит успешная работа компании.
Традиции на День айтишника
Поскольку праздник не имеет формального статуса, то и отмечают его без особых церемоний и формальностей. В основном сисадминов поздравляет начальство, коллеги и соседи по рабочим местам, а также друзья и члены семьи.
Поскольку большинство специалистов в сфере системного администрирования трудится в частных бизнес-структурах, то торжественная дата обычно сопровождается пусть не слишком значительных масштабов, но радующим душу застольем.
Лучшие поздравления с днем админа
Лучшие поздравления с днем админа
Все системы ты наладишь,
Ведь с компьютерами ладишь.
Установишь и настроишь,
Всем работникам поможешь!
С днем админов поздравляю,
Крупной премии желаю,
Чтоб за все свои труды
Отдохнул отменно ты!
***
Великий, всемогущий сисадмин!
Тебя мы поздравляем с праздником.
День сисадмина - лучше именин -
Ведь говорит о проф признании.
Властелин сетей, винды и Office,
Устранитель глюков и причин...
Кто же круче всех? - Мы спросим -
Ну конечно, это сисадмин!
***
Он - компьютеров начальник,
Ноутбуков господин,
Носит должность не случайно -
Самый лучший сисадмин.
Пожелать тебе мы рады -
Пусть выходит труд любой,
Чтоб зарплата и награды
Мчались следом за тобой!
***
Кто сидит такой серьезный,
В разноцветных кабелях?
Это наш админ системный -
Царь железа и софта.
В день, и в ночь, всегда он в форме,
Обезвредит вирус сложный.
Чтоб компы трудились в норме,
Труд чтоб был у всех возможный.