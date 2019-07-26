День сисадмина – лучшие поздравления и мемы

В 2019 году День системного администратора приходится на 26 июля.

В пятницу, 26 июля, отмечается всемирный День системного администратора. Системный администратор - это сотрудник организации, учреждения или компании, должностные обязанности которого подразумевают обеспечение штатной работы парка компьютерной техники, сети и программного обеспечения. В разговорной речи системных администраторов еще называют сисадминами или просто админами. УНИАН собрал лучшие поздравления и мемы.

История Дня системного администратора

История праздника зародилась с 1999 года. Тогда один из американских системных администраторов из Чикаго по имени Тед Кекатос выступил с инициативой в поддержку нового профессионального праздника, который бы объединил специалистов этой профессии.

28-го июля того года этот праздник, под названием «System Administrator Appreciation Day», был впервые отмечен в США. В силу чрезвычайной актуальности и востребованности профессии системного администратора по всему миру, праздник День сисадмина быстро получил широкое распространение и вышел на международную арену.

Говорят, что профессия сисадмина сродни профессии врача - если все работает хорошо, о нем и не вспоминают, но если не работает - сисадмина вспоминают все и активно требуют помощи.

В этот день принято чествовать скромных тружеников «невидимого фронта», оберегающих благополучие корпоративных сетей и компьютеров - ведь именно от них напрямую зависит успешная работа компании.

Традиции на День айтишника

Поскольку праздник не имеет формального статуса, то и отмечают его без особых церемоний и формальностей. В основном сисадминов поздравляет начальство, коллеги и соседи по рабочим местам, а также друзья и члены семьи.

Поскольку большинство специалистов в сфере системного администрирования трудится в частных бизнес-структурах, то торжественная дата обычно сопровождается пусть не слишком значительных масштабов, но радующим душу застольем.

Лучшие поздравления с днем админа

Лучшие поздравления с днем админа

Все системы ты наладишь,

Ведь с компьютерами ладишь.

Установишь и настроишь,

Всем работникам поможешь!

С днем админов поздравляю,

Крупной премии желаю,

Чтоб за все свои труды

Отдохнул отменно ты!

***

Великий, всемогущий сисадмин!

Тебя мы поздравляем с праздником.

День сисадмина - лучше именин -

Ведь говорит о проф признании.

Властелин сетей, винды и Office,

Устранитель глюков и причин...

Кто же круче всех? - Мы спросим -

Ну конечно, это сисадмин!

***

Он - компьютеров начальник,

Ноутбуков господин,

Носит должность не случайно -

Самый лучший сисадмин.

Пожелать тебе мы рады -

Пусть выходит труд любой,

Чтоб зарплата и награды

Мчались следом за тобой!

***

Кто сидит такой серьезный,

В разноцветных кабелях?

Это наш админ системный -

Царь железа и софта.

В день, и в ночь, всегда он в форме,

Обезвредит вирус сложный.

Чтоб компы трудились в норме,

Труд чтоб был у всех возможный.