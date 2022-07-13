Девы столкнутся с переездом, а Водолеям придется жить по правилам.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым придется не сладко уже в июле. Их ждет череда испытаний, которые им придется преодолевать, стиснув зубы.

Близнецы

Вас ждет крах по всем фронтам. На работе будут одни проблемы, да и в личной жизни все не так, как хотелось бы. Проблема заключается в том, что вы хватаетесь за все и сразу, а нужно учиться правильно расставлять приоритеты и балансировать в этом мире. Только тогда вы сможете наладить свою жизнь и подобрать удобный для вас темп.

Дева

Девы могут столкнуться с проблемами, связанными со жильем. Высока вероятность того, что вам придется постоянно переезжать из места на место. Это может вогнать вас в стресс, но не стоит преждевременно расстраиваться. Возможно, вам удастся "закрепиться" на новом месте и вы сможете для себя найти "плюсы". В других сферах у вас не должно возникнуть проблем.

Водолей

Если раньше Водолеи делали все что им заблагорассудится, то сейчас жизнь поставит их в жесткие рамки. Да-да, пришло время жить по правилам, хотите вы того или нет. Вам уже не удастся выйти сухим из воды, если вы где-то накосячили. Будьте внимательны и хорошо подумайте, прежде чем что-то сделать.

Напомним, астрологи рассказали, как завоевывать мужчин по знаку Зодиака.

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