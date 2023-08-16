До конца недели сбудутся их самые заветные желания.

Тарологи составили гороскоп до конца недели. Уже к выходным жизнь представителей некоторых знаков Зодиака превратится в праздник. Они будут много радоваться и забудут о бедности. Кому карты Таро сулят большое счастье - расскажет гороскоп ниже.

Овен

Овнам тарологи сулят приключения, которые приведут их к счастью. Вы будете радоваться и веселиться, не думая о негативных событиях прошлого. Пришло время научиться отпускать все плохое.

К выходным Овны получат шанс начать новую жизнь. И только вам решать, кто отправится вместе с вами в путь. Не стоит тянуть за собой тех, кто не вызывает доверия. На пути к счастью рядом с вами должны быть только те люди, которые к вам по-настоящему хорошо относятся.

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Дева

Девам карты Таро сулят большие успехи. Вы забудете о бедности и сможете жить на широкую ногу. Рост доходов позитивно отразится на ваших амбициях, ведь вы поймете, что награды получают только те люди, которые много трудятся.

На выходных вы можете устроить вечеринку. Пригласите на праздник своих родственников. Приятное общение в кругу семьи даст вам мощный заряд позитива. А потому не лишайте себя шанс стать еще счастливее!

Козерог

До конца недели Козероги наконец-то найдут свое место под солнцем. Вы сумеете раскрыть свой потенциал и привлечь внимание влиятельных людей, которые помогут вам с продвижением по карьерной лестнице.

Помимо этого, карты Таро сулят вам невероятный успех в личной жизни. Вы встретите свою судьбу и поймете, что ждали этого человека всю свою жизнь. Если же у вас уже есть избранник или избранница, то до конца недели ждите сюрприз.

Напомним, ранее астрологи рассказали, каким знакам Зодиака нужно носить серебро.

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