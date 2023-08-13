Благодаря серебру они могут привлечь в свою жизнь счастье.

Серебряные украшения считаются бюджетными, а потому многие люди чаще выбирают золото, ведь оно якобы выглядит "богаче". Однако некоторым знакам Зодиака не стоит избегать колечек или цепочек из "лунного метала". Астрологи считают, что серебро приносит любовь и неземное богатство, но не всем. Кому стоит носить такие украшения - читайте ниже.

Весы

Весы, как считают астрологи, часто стремятся к гармонии, ищут баланс и умиротворение. Однако нередко случается так, что события вокруг не радуют. Весы остро реагируют на неудачи и могут сильно злиться, их характер нравится не всем.

Если вы считаете, что вам нужна гармония, подберите себе лаконичное украшение из серебра. "Лунный металл" поможет вам стать спокойнее, это повлияет и на общение с людьми. Серебро поможет вам обрести гармонию в отношениях с людьми и даже найти вторую половинку.

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Водолей

Водолеев считают непростыми людьми с хитрым и сложным характером. Они легко крутят интриги, ловко добиваются желаемого и умеют блефовать. Иногда это приводит к успеху, но случается и так, что неоправданный риск приносит лишь серьезные денежные потери.

Астрологи советуют Водолеям начать носить серебро, если они понимают, что их финансы вот-вот запоют романсы. Цепочка с красивым плетением или кольцо с ярким камнем - такие украшения "призовут" в вашу жизнь деньги и счастье.

Рыбы

Наивные и мечтательные Рыбы, как утверждают астрологи, нередко могут заблудиться в своих же грезах. Представители этого знака Зодиака любят смотреть на мир сквозь призму розовых очков. Но случается и так, что стекла бьются, а затем в жизнь приходит большое разочарование.

Серебро помогает Рыбам включать интуицию и чуткость. С ним вы можете принимать более правильные решения и трезво оценивать ситуации. Выбирайте украшения с имитацией плетения или узлов, они помогут вам сосредоточиться и найти счастье всей своей жизни, а приятным бонусом будет еще и богатство.

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