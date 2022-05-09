Как поставить защиту от негативной энергии и что делать, если от завистливых взглядов соседей вянут растения - читайте в материале УНИАН.

Весной украинцы начинают активно работать в огороде - сеять семена, обрезать деревья, наводить порядок на даче. И каждому хочется в итоге получить богатый урожай. Но бывает так, что даже у тех, кто не верит в магию, трескается земля, погибают растения и появляются вредители.

УНИАН расскажет, какая магическая защита от колдовской атаки будет наиболее действенной.

Энергетическая защита на начальной стадии

Прежде, чем мастерить оберег для огорода, начните с малого - посмотрите, у кого вы покупаете семена. Ни в коем случае нельзя брать их у алчных и агрессивных продавцов - только у добрых и щедрых людей. Семена будут изначально заряжены энергетикой и, если она негативная, хорошего урожая не ждите.

Для посадки придерживайтесь рекомендаций:

не одалживайте денег и не занимайте сами;

не пускайте на участок посторонних людей;

корнеплоды сажайте на убывающую луну, остальные растения - на растущую;

за день до и после полнолуния ничего на огороде не делайте;

для высаживания культур выбирайте среду, пятницу или субботу;

не одалживайте у соседей садовый инвентарь;

не рассказывайте о своем огороде и не хвастайтесь.

Также вы можете помолиться святым и попросить у них помощи, чтобы проблем с растениями не было, а урожай был богатым.

К примеру, одной из самых действенных молитв от сглаза считается молитва Николаю Чудотворцу.

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче! Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечного мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Защитные обереги для сада и огорода

Как ни странно, но самый удобный и простой оберег - это обыкновенный забор. Он ограждает ваш участок от посторонних глаз и благодаря своей форме создает защитный квадрат или прямоугольник, внутри которого концентрируется положительная энергия.

Есть и другие виды оберегов:

чеснок - высаживайте отдельно или между другими грядками (работает против сглаза и вредителей);

- высаживайте отдельно или между другими грядками (работает против сглаза и вредителей); мята - расслабляет, тонизирует, снимает головную боль и нейтрализует влияние завистливых людей;

- расслабляет, тонизирует, снимает головную боль и нейтрализует влияние завистливых людей; укроп - убережет семью от бед и злых чар, отведет от дома грабителей и недобросовестных людей;

- убережет семью от бед и злых чар, отведет от дома грабителей и недобросовестных людей; крапива - защищает от порчи и болезней, сухая помогает выгнать из дома нечисть.

Также высаживайте яблоки, вишни, груши и сливы - эти деревья издавна считались у славян мощными природными оберегами. Ранее мы рассказывали, когда высаживать фруктовые деревья этой весной.

Обереги для дома и семьи своими руками

Для того, чтобы защитить свое жилище и сад от злых намерений врагов, не обязательно использовать растения. Мощные амулеты можно сделать их подручных средств:

метла - важно брать потрепанную, ту, которой уже подметали, размещать ручкой вниз у входа в дом;

- важно брать потрепанную, ту, которой уже подметали, размещать ручкой вниз у входа в дом; пугало - классический вариант огородных оберегов, размещать пугало нужно "лицом" к улице;

- классический вариант огородных оберегов, размещать пугало нужно "лицом" к улице; осиновые колья - вбить по углам огорода на убывающую луну, если потемнеют - значит напитались негативной энергией;

- вбить по углам огорода на убывающую луну, если потемнеют - значит напитались негативной энергией; тесьма красного цвета - завязать на заборе или по углам участка на 2 узла;

- завязать на заборе или по углам участка на 2 узла; маленькие зеркала - закопать по углам огорода линзой вверх.

Еще один способ - возьмите веточки вербы, освященные в церкви на Пасху, и разложите их ночью по углам огорода так, чтобы никто этого не видел и не знал. Ветви священного дерева отведут от дома и сада недругов.

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