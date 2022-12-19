Речь идет о Близнецах, Раках и Скорпионах.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым очень не повезет уже в январе 2023 года. Судьба подготовила им череду испытаний, которые им предстоит пройти.

Близнецы

Как говорят астроэксперты, в январе представителей этих знаков Зодиака ждет не самый благоприятный период. Они могут потерять работу, лишиться финансовой подушки и друзей. С одной стороны вы будете очень огорчены всем происходящим, а с другой постарайтесь воспринимать этот этап как избавление от всего ненужного. Помните, что за каждой черной полосой обязательно последует белая.

Рак

Чувствительные Раки могут очень сильно обидеться на человека даже из-за безобидной шутки. Поэтому ысока вероятность, что ваши отношения с окружающими дадут трещину. Как выйти из ситуации и не допустить фатальных последствий? Старайтесь меньше обращать внимания на колкости людей, сконцентрируйтесь на чем-то более важном. Если не можете изменить ситуацию, измените свое отношение к ней.

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Скорпион

Вы можете потерять крупную сумму денег из-за своей невнимательности. Не подписывайте документы, изначально не перечитав их десять раз. В январе могут активизироваться мошенники, которые так и захотят забрать у вас деньги. Поэтому будьте очень осторожными и слепо не доверяйте малознакомым людям.

Напомним, только три знака Зодиака будут купаться в деньгах этой зимой.

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