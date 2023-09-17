Их могут предать близкие люди.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые в сентябре могут узнать об измене любимого человека. Конечно, вы не мечтали оказаться в любовном треугольнике, но избежать этого не удастся.

Рак

Ракам стоит приготовиться к тяжелому периоду. Звезды говорят, что конец сентября будет крайне сложным для вас, так как вы можете разорвать отношения с любимым человеком из-за измены. Прежде чем сжигать мосты, вам стоит поговорить с человеком и выяснить причину его поступка. Возможно, вы почерпнете что-то важное для себя. Даже если человеку просто захотелось развлечений на стороне, вы поймете, как в следующих отношениях этого избежать.

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Конечно, сохранять такие отношения вы не захотите. Поэтому расставание - единственный логичный исход событий. Будьте сильными и не отчаивайтесь!

Водолей

Водолеям также придется страдать из-за любовных треугольников. Проблема в том, что ваш близкий человек долго скрывал от вас наличие кого-то третьего в отношениях. Скорее всего, вы сами их "спалите". Это негативно отразится на вашем внутреннем состоянии.

Однако астрологи советуют вам не впадать в отчаяние. Не устраивайте скандалы, не выясняйте отношения. Будьте мудрее. Поступпите так, как вам подсказывает ваше сердце. Вы, на самом деле, очень добрые, поэтому можете простить любимого человека. При этом вам сразу нужно договориться о том, что для вас норма в отношениях, а что - нет.

Напомним, карты Таро сулят большую удачу только двум знакам Зодиака.

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