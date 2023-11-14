По словам Елены Бюн, конец ноября будет успешным для ВСУ.

Таролог Елена Бюн рассказала, что вторая половина ноября будет неоднозначной. С одной стороны ситуация на фронте остается тяжелой, а с другой - ВСУ могут погнать оккупантов с наших территорий.

"На определенных участках ситуация будет нестабильной для российских оккупантов. ВСУ уже давно вынашивают какой-то план и вот сейчас они могут воплотить его в жизнь. Скажу так: нам нужно ждать воплощение этих планов на нескольких направлениях. Они должны быть очень успешными", - сказала Бюн в интервью УНИАН.

Она добавила, что ВСУ смогут отвоевать и Авдеевку, несмотря на то, что оккупантам отдали приказ взять ее любой ценой.

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"Несмотря на катастрофическое положение, наши ребята будут держать позиции. Нам нужно как можно больше военной помощи, чтобы была возможность быстрее решить эту проблему. По итогу оккупанты будут отходить, будут оставлять Авдеевку. И произойдет это в ближайшем будущем", - добавила таролог.

Бюн отметила, что мы будем получать военную помощь, но ее не будут афишировать. То есть мы об этом узнаем уже непосредственно с поля боя.

Напомним, ранее таролог назвала год, когда будет поставлена жирная точка в войне.

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