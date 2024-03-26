Мастер Овен Стефан сделал прогноз на 2024 год.

Мастер Овен Стефан вместе со своими учениками исследует вопрос окончания войны в Украине. В программе "Тайные знаки" он рассказал, что они даже ускоряют процесс наступления долгожданной победы на тонком плане.

По словам Стефана, все беды Украины связаны с крещением Руси в кровавый период.

"На тонком плане мы призвали княгиню Ольгу и князя Владимира каиться за свои поступки. 14 числа Владимир встал на колени и молился за свое прощение. Сейчас они отрабатывают свою карму", - рассказал мастер.

Он добавил, что в прошлом году у нас было несколько возможностей закончить войну, но мы ими не воспользовались. Последний такой шанс был в сентябре 2023 года.

"Нам не удалось отсрочить или отвернуть сценарий войны. Но я говорил, что как только сапог российского солдата переступит в большой войне нашу границу это будет начало конца Российской Федерации",- добавил Стефан.

По его словам, новый коридор возможностей откроется весной этого года. У нас будет несколько месяцев на очень мощные события.

"Больше всего подсвечивается 24 апреля. Где-то с начала апреля до начала лета у нас есть коридор возможностей. У нас есть шансы завершить войну или сделать мощный перелом", - подытожил Стефан.

Напомним, ранее астролог назвал города, куда будет прилетать больше всего ракет.

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