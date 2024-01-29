Как отметил Влад Росс, такая опасность действительно существует.

Астролог Влад Росс рассказал, будет ли Россия снова пытаться наступать на Украину, в том числе и на столицу - Киев. По его словам, такая опасность существует, если мы не получим помощь в виде оружия.

"Нападение на Киев Россия планирует совершить летом. Это будет происходить с помощью Беларуси. Если нам не дадут оружие, то в Киеве будут ходить оккупанты. Но я уверен, что мы получим помощь и отобьемся", - сказал Росс в интервью УНИАН.

Однако он добавил, что никакого наступления в ближайшее время не будет. При этом, продолжил астролог, оккупанты могут захватить некоторые украинские территории.

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"Все будут как вкопанные стоять в тех же местах. Россия захочет взять в "клещи" Харьков, могут быть какие-то продвижения на Купянском направлении. Самое уязвимое место, которое мы можем потерять - Часов Яр. Я думаю, что, скорее всего, они захватят Авдеевку", - отметил эксперт.

Напомним, ранее астролог Влад Росс ответил, кого будут мобилизировать. Призвать 550 тысяч человек не удастся, считает Росс. Однако он убежден, что в Украину будут возвращаться мужчины, которые в начале большой войны уехали за границу. Они могут отправиться на фронт.

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