Призвать 550 тысяч человек не удастся, считает Росс.

Астролог Влад Росс рассказал, удастся ли в ближайшее время мобилизировать 550 тысяч человек, а также будут ли призывать людей с 18 лет.

В интервью УНИАН Росс отметил, что такое количество людей призвать не удастся. По его словам, ежемесячно будут набирать по 20 тысяч человек.

"Нас ждет новый закон по мобилизации, который выйдет в феврале. Но самое главное то, что по договору с Германией, Польшей, Ирландией и другими странами, они прекратят поддерживать мужчин-украинцев. Поэтому многие будут вынуждены возвращаться на родину, так как жить будет не за что. Все будет делаться для того, чтобы вернуть их домой и мобилизировать", - сказал Росс.

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При этом он добавил, что женщин мобилизировать не будут. Кроме того, как отметил эксперт, людей с 18 по 25 лет призывать тоже не будут.

"Все понимают, что нам нужно улучшать демографическую ситуацию в стране. Будут призывать мужчин в основном после 40, у которых уже есть дети. А те, кто еще не обзавелся потомками, трогать не будут. У них может быть только срочная служба, на фронт отправлять не будут. Единственное, по желанию они смогут туда попасть", - подытожил Росс.

Напомним, ранее астролог назвал год окончания войны в Украине.

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