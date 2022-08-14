Опасность нависла над Энергодаром.

Астролог Ангелина Вакулина назвала самый опасный город на ближайшее время. По ее словам, очень сложная ситуация сохраняется в Энергодаре.

Вакулина добавила, что вскоре в Энергодаре могут быть массовые жертвы.

"Очень плохие карты. То ли оккупация так проигрывается, то ли Запорожская АЭС. Много жертв", - написала астролог в своем Telegram-канале.

Отметим, экстрасенс Роман Шептицкий сделал расклад на картах и определил судьбу Запорожской атомной электростанции.

Он отметил, что сейчас ситуация на ЗАЭС остается тяжелой: "Ближайшее время не стоит ожидать стабильности. Я так понимаю, что оккупанты будут очень манипулировать захваченной АЭС. Они хотят выиграть по-максимуму".

Напомним, ранее астролог Влад Росс заявил, что вторая половина августа не сулит Украине ничего хорошего.

"Ближайшие месяц будет очень сложным. Будет период, когда Уран будет разворачиваться и уходить в ретроградное движение между 23 и 25 августа. Уран управляет Россией. Поэтому 24 августа, в День Независимости, на Украину могут лететь ракеты. Это самый опасный момент для применения тактического ядерного удара по Украине", - сказал астролог.

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