Астролог Ангелина Вакулина назвала самый опасный город на ближайшее время. По ее словам, очень сложная ситуация сохраняется в Энергодаре.
Вакулина добавила, что вскоре в Энергодаре могут быть массовые жертвы.
"Очень плохие карты. То ли оккупация так проигрывается, то ли Запорожская АЭС. Много жертв", - написала астролог в своем Telegram-канале.
Отметим, экстрасенс Роман Шептицкий сделал расклад на картах и определил судьбу Запорожской атомной электростанции.
Он отметил, что сейчас ситуация на ЗАЭС остается тяжелой: "Ближайшее время не стоит ожидать стабильности. Я так понимаю, что оккупанты будут очень манипулировать захваченной АЭС. Они хотят выиграть по-максимуму".
Напомним, ранее астролог Влад Росс заявил, что вторая половина августа не сулит Украине ничего хорошего.
"Ближайшие месяц будет очень сложным. Будет период, когда Уран будет разворачиваться и уходить в ретроградное движение между 23 и 25 августа. Уран управляет Россией. Поэтому 24 августа, в День Независимости, на Украину могут лететь ракеты. Это самый опасный момент для применения тактического ядерного удара по Украине", - сказал астролог.