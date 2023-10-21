Астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, что в ноябре Россия активизируется и продолжит наносить ракетные удары, несмотря на временное затишье.
По его словам, в первую очередь, могут пострадать города-миллионники.
"Опасность существует для Киева, Одессы, Днепра, Львова. И самая сложная ситуация будет в Харькове, Николаеве, Запорожье. Херсон и Кривой Рог они будут просто уничтожать", - сказал Росс.
Он добавил, что ракеты С-300 и С-400 могут бомбить Краматорск, Счастье и другие города, которые находятся вблизи фронта по направлению Купянска и села Гроза.
"Однако в ноябре мы возьмем Курдюмовку, после чего выйдем на Горловку. То есть наша стратегическая задача - окружить Горловку. Там будет большое противостояние", - добавил астролог.
Когда закончится война - мнение астролога
Астролог Яна Тимощук рассказала, что есть два сценария окончания войны в Украине. Позитивный прогноз - завершение боевых действий в 2026 году. Однако, согласно пессимистическому прогнозу, они могут длиться еще около 10 лет.
Она добавила, что окончание войны в Украине подразумевает глобальный передел мира.