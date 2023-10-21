По его словам, в зоне риска города-миллионники и не только.

Астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, что в ноябре Россия активизируется и продолжит наносить ракетные удары, несмотря на временное затишье.

По его словам, в первую очередь, могут пострадать города-миллионники.

"Опасность существует для Киева, Одессы, Днепра, Львова. И самая сложная ситуация будет в Харькове, Николаеве, Запорожье. Херсон и Кривой Рог они будут просто уничтожать", - сказал Росс.

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Он добавил, что ракеты С-300 и С-400 могут бомбить Краматорск, Счастье и другие города, которые находятся вблизи фронта по направлению Купянска и села Гроза.

"Однако в ноябре мы возьмем Курдюмовку, после чего выйдем на Горловку. То есть наша стратегическая задача - окружить Горловку. Там будет большое противостояние", - добавил астролог.

Когда закончится война - мнение астролога

Астролог Яна Тимощук рассказала, что есть два сценария окончания войны в Украине. Позитивный прогноз - завершение боевых действий в 2026 году. Однако, согласно пессимистическому прогнозу, они могут длиться еще около 10 лет.

Она добавила, что окончание войны в Украине подразумевает глобальный передел мира.

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